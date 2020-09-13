Hayat Kimya Sürdürülebilirlik Raporuna Stevie’den iki ödül

Herkesin kaliteli ve yenilikçi ürünlere erişim hakkı olduğuna inanan bir yaklaşımla çalışmalarını yürüten Hayat Kimya, dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından olan Stevie Ödüllerinde, 2018 Sürdürülebilirlik Raporu ile ‘Best E-Book’ ve ‘Best Annual Report - Privately-Owned Companies’ kategorileri olmak üzere iki bronz ödüle layık görüldü.

KİŞİSEL HİJYEN ÜRÜNLERİ

Bingo, Molfix, Molped, Papia, Familia gibi bilinen markalarıyla, temizlik ve kişisel hijyen ürünleri üreten bir şirket olarak attığı tüm adımları, nesiller boyu fayda sağlayacak anlamlı kazanımlara dönüştürmek için çalışan Hayat Kimya, 2018 Sürdürülebilirlik Raporu ile dünyanın en prestijli ödül organizasyonlarından biri olan Stevie Ödülleri’nden 2 ödülle döndü.

6 ANA KATEGORİ

Bu yıl 15’inci kez farklı kategorilerde düzenlenen ve yaklaşık 700 başvurunun değerlendirildiği 2020 Stevie Ödülleri’nde, 6 ana kategori ve farklı alt kategorilerde yarışan şirketlerin alanlarında en başarılıları ödüllendirildi. Hayat Kimya, ‘Best E-Book’ ve ‘Best Annual Report - Privately-Owned Companies’ kategorilerinde birçok uluslararası büyük şirketi geride bırakarak bronz ödüle layık görüldü.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Hayat Sürdürülebilirlik Raporu’nda, Hayat’ın ürün yaşam döngüsünün her aşamasında, hammadde seçiminden, üretimde kullandığı su ve enerji verimliliğine kadar geniş bir çerçevede tüm sürdürülebilirlik çalışmaları yer alıyor. Link: https://www.hayat.com.tr/tr/Surdurulebilirlik/Surdurulebilirlik