Ford, yeni vizyonunu dijital lansmanla tanıtacak

Otomotiv dünyasının herkesi heyecanlandıran dönüşümüne liderlik eden Ford, birçok farklı mecrada yaptığı yenilikçi iletişim çalışmalarının yanında dijital alanda da sektöre yön veren farklı projelere imza atıyor. Ford, geleceğin teknolojilerini bugünden yaşatacak yeni marka vizyonu “Bring on Tomorrow – Geleceği Bugünden Yaşa” yaklaşımını 14 Eylül’de gerçekleştireceği dijital bir lansman ile tanıtacak.

‘GELECEĞİ BUGÜNDEN YAŞA’

Ford’un müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşıyan uygulaması “Ford Dijital Stüdyo” dan gerçekleşecek ilk gösterim yayını, başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun moderatörlüğünde, Ford Otosan Pazarlama Müdürü Talat İşçioğlu’nun ev sahipliğinde yapılacak. Türkiye’de yükselen trend SUV segmentindeki iddiasını Yeni Kuga ve Puma modelleri ile artıran Ford, bu iki yeni modelin akıllı dünyasını Doğa Rutkay ve Boran Kuzum eşliğinde takipçilerine keyifli ve sıradışı bir deneyimle anlatacak. Ticari segmentinin ilk ve tek hibrit modeli Tourneo Custom ise Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen’in yer aldığı sürpriz içerik ile sunulacak.

“AKILLI ŞEHİRLER” VİZYONU

Başarılı youtuber Barış Özcan’ın Ford’un yenilikçi teknolojilerini farklı bir bakış açısı ile yorumlayacağı dijital lansmanda, markanın elektrikli, otonom ve bağlanabilir teknolojilerini barındıran otomobillerle ilgili yeni yaklaşımının yanı sıra markanın “akıllı şehirler” vizyonu ile geliştirdikleri mobilite çalışmaları da tanıtılacak. Ford’un akıllı bağlantı teknolojilerine ve yeni deneyimlere odaklanarak oluşturduğu vizyonu zengin içerik ve videoların sevilen isimlerle sürpriz içerikli iş birlikleri ile sunulacağı dijital lansman 14 Eylül Pazartesi günü saat 19:00’da Ford Türkiye Youtube kanalından yayınlanacak.