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13 Eyl 2020 - 14:39- Ekonomi G: 13 Eyl 2020 - 14:41

‘BES güvencesi herkese kazandırır’

Türkiye Sigorta Birliği, uzun vadeli bir tasarruf yöntemi olan Bireysel Emeklilik Sistemi’nin herkesin kazandığı bir sistem olduğuna ve BES’ teki büyümenin devamlılığının, vatandaşların daha müreffeh bir emeklilik dönemi yaşamaları açısından büyük önem arz ettiğine dikkat çekti
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Türkiye Sigorta Birliği (TSB) yaptığı yazılı açıklamada, özel emeklilik sektörünün gelişimini ve yarattığı faydaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelişmiş bir sigorta sektörü ve Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) güçlü bir ekonomi için olmazsa olmaz olduğuna vurgu yapılan açıklamada; “Şunu çok net biliyor ve inanıyoruz ki; Türkiye’mizin dünyada gelişmiş ekonomiler ligine çıkması için bankacılık sisteminin yanı sıra, başta sigortacılık olmak üzere bankacılık dışı finans kesimini hızla büyütmesi gerekiyor. Hükümetin sigorta sektörüne atfettiği önem ve sektörü sahiplenmesi bu yönde tüm şirketlerimizi cesaretlendirirken, sorumluluklarımızı daha da artırmaktadır” ifadelerine yer verildi.

EK FİNANSMAN KAPASİTESİ

Sürdürülebilir büyümenin ancak tasarrufların yatırımları karşılamasıyla gerçekleşebileceğine işaret eden TSB, açıklamasını şöyle sürdürdü; “BES, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile birlikte biriken 160 milyar liraya yakın fonu ve ekonomiye sağladığı ek finansman kapasitesi ile hem vatandaşlarımızın hem de ülkemizin bugününü ve yarınını güvence altına alıyor. Sistem, şeffaflığın ve güvenliğin sağlanması amacıyla SEDDK, SPK, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank ve bağımsız denetim şirketlerinin denetim, gözetim ve kontrolü altında gelişirken, BES’teki büyümenin devamlılığı, hem vatandaşlarımızın hem de ülke ekonomimizin refahına katkı sağlıyor.”

13 Eyl 2020 - 14:39 - Ekonomi

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