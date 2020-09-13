İYİ Parti’de en çok üye kazandıranlara plaket

İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm ve yönetimi önce Mimar Sinan Mahallesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi sonra da Kirazlıyalı’da üye katılımı yaptı. Düzenlenen programa; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas, İl Başkanı Şanbaz Yıldız, meclis üyeleri, parti yöneticileri ve birim başkanları katıldı. Katılımcılar, üye programı kapsamına yeni katılan üyelere rozet takdiminde bulundu.

İKİ KİŞİYE PLAKET

Kadın Politikaları’ndan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Aynur Vergili ve Gençlik Kolları’ndan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Zebeyde Çalık'a partiye en çok üye kazandırdıkları için plaket verildi. Ülke gündemi ve partideki gelişmeler hakkında genel başkan yardımcısı bilgi verdi. İl Başkanı Yıldız ise Kocaeli'nde yapılan çalışmaları anlattı. Sürüm, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.