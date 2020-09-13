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13 Eyl 2020 - 14:49- Gündem G: 13 Eyl 2020 - 14:51

TÜGVA İzmit yeni döneme hazır

TÜGVA İzmit Temsilciliği yeni dönem çalışmalarına start verdi.
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmit Temsilciliği yeni dönem çalışmalarına start verdi. Konu hakkında açıklama yapan TÜGVA İzmit İlçe Temsilcisi Fatih Sultan Öztel açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Gençliğe her haluşartta hizmet edebilme, gelişen yeni durumlara karşı hizmet modelini güncelleyebilme potansiyeline sahip TÜGVA Teşkilatları olarak, yeni döneme yeni bir bakış açısıyla ve toplum sağlığını her daim önemseyerek yeniden başlıyoruz.

“DİJİTAL OLARAK TASARLADIK”

Eğitimin ve öğretimin dijital olarak sağlanmaya çalışıldığı bu salgın döneminde, vakıf olarak bizler de eğitimlerimizin belli bir kısmını yeni sezonda dijital olarak tasarladık ve gençlerin ilgisini çekecek eğitici-öğretici faaliyetler planladık. Yüz yüze olmayı gerektiren durumlarda ise parolamız TMM (Temizlik, Maske, Mesafe) olacak. TÜGVA İzmit olarak İzmit’te elimizden geleni yapacak, gençliğe en iyi şekilde hizmet edeceğiz.”

13 Eyl 2020 - 14:49 - Gündem

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