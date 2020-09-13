Yozgatlılar, Kocaeli'de toplandı

Kurdukları Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu ile bütün ilçelerde dernek oluşumlarını tamamlayan Yozgatlılar, önceki gün Kartepe Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nde bir araya geldi. Toplantıya, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Erol Akalın, Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Salih Ata ve diğer ilçe dernek başkanları katıldı. Yozgatlılar burada, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundular.