SEPA, GEBKİM MTAL ile deneyimlerini paylaşacak

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kimya sanayinde geniş bir ekosisteme ev sahipliği yapan Kocaeli’nin ve Türkiye’nin en iyi mesleki eğitim veren okulu olma hedefiyle çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı’nın öğrencilerine sunduğu imkanlar, deneyimli Yönetici ve Öğretmen kadrosu, kimya ve endüstriyel otomasyon laboratuvarları, bu yıl devreye alınacak olan Uygulama ve Pilot Üretim Tesisi ile mesleki eğitimde başarılı bir model ortaya koyuyor.

EN YÜKSEK YÜZDELİK DİLİM

2020 LGS sonuçlarına göre daha ikinci senesinde Kocaeli genelinde en yüksek yüzdelik dilimle öğrenci alan ikinci okul olması da bu iddiasını perçinledi. GEBKİM Vakfı, nitelikli bir mesleki eğitim için GEBKİM MTAL’de eğitim gören öğrencilerin yanı sıra eğitmenlerin de kimya sanayi ile yakın iletişim halinde olması gerektiğinden hareketle sanayi işbirliklerinin kurulmasına büyük önem veriyor. GEBKİM Vakfı’nın bu yöndeki son adımı Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) ile gerçekleştirilen işbirliği oldu.

PROTOKOL İMZALANDI

Kocaeli Valiliği ile GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı ve Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği arasında yapılan “Mesleki Eğitim – Sektör İşbirliği” Protokolü geçtiğimiz gün düzenlenen törenle imzalandı. Protokol; GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Otomasyon Bölümü öğretmen ve öğrencileri ile Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği tarafından gerçekleştirilecek staj, kariyer günleri, fabrika gezilerinin yanı sıra sektöre dair bilgi ve teknoloji paylaşımını kapsıyor. Böylece SEPA ve sektör temsilcileri GEBKİM MTAL’ye uzmanlık ve deneyimlerini aktarma, nitelikli mesleki eğitime katkı sağlama fırsatı bulurken okulda yapılacak üretimlere ambalaj desteği de verecek.

TÖRENE KATILANLAR

Törene; Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Mesleki Eğitim Şube Müdürü Hayati Aydın, GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Zümran Aracı, M. İmer Özer, Barış Pakiş, Cem Yelten, Sebahattin Işık, Macit Aydın ve Vakıf Müdürü Burak M. Sarıcı, GEBKİM MTAL Okul Müdürü Hakan Çelik, SEPA Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kınacı, SEPA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Acun, SEPA Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özhuy ile SEPA Genel Sekreteri Gülçin Kazak katıldı. Açılış konuşmasının ardından Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kınacı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Acun “Mesleki Eğitim – Sektör İşbirliği” protokolüne imza attılar.

ARACI’DAN PLAKET

İmzaların atılmasının ardından GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hayata geçmesinde büyük katkısı olan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ile sert plastik ambalaj sanayi olarak GEBKİM MTAL’ye destek veren SEPA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kınacı’ya birer teşekkür plaketi takdim etti.

EĞİTİM-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kınacı, “Değerli sanayicilerimizin katkılarıyla Milli Eğitim ordumuza kazandırılan GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin modern laboratuvarları ve uygulama atölyeleri, modern bilim, kültür ve sanata yakışır derslikleri ve eğitmen altyapısı ile geleceği aydınlığa kavuşturacak gençleri yetiştirecek önemli eğitim yuvalarından biri olacağından eminiz. SEPA- Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri olarak çorbada bizim de tuzumuz bulunsun diyerek geleceği şekillendirecek bu örnek projeye destek vermekten dolayı mutluyuz. İmzalanan bu protokol hem eğitim-sanayi işbirliğini geliştirmek hem de bu yuvadan mezun olan tüm gençlere istihdam sağlamak amacına hizmet edecektir. Plastik ambalaj sanayicilerimiz, GEBKİM MTAL öğrenci ve öğretmenleri ile deneyimlerini paylaşacak, fabrika gezileri ve staj imkanları dahil her türlü desteği verecektir” diye konuştu.

SEPA’YA DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Mesleki eğitimde ezberleri bozmak ve Kocaeli’nin kimya ekosistemine iyi yetişmiş mezunlar kazandırmak için var güçleri ile çalıştıklarını belirten GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aracı, SEPA’ya destekleri için teşekkür ederek şunları söyledi: “Nitelikli bir mesleki eğitim ile gençlerimizi sektöre hazırlamak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Kocaeli Valiliğimiz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve kimya sanayimizin değerli STK’ları, temsilcilerinin destekleri ile gerçekten de ülkemize örnek olacak bir eğitim modeli ve meslek okulunu bölgemize kazandırdık. SEPA-Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği’ne ve sanayicilerimize GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne olan destek ve katkıları için teşekkür ediyorum. SEPA aynı zamanda okulumuzda kurduğumuz Uygulama ve Pilot Üretim Tesisi’ne malzeme desteği de verdi. Sanayicilerimizin yanımızda olmaları ve hedeflerimizi paylaşmaları bizler için çok kıymetli. Bu protokol sayesinde eminim önümüzdeki günlerde birlikte çok güzel işlere imza atacağız. Hayırlı olmasını diliyorum”.