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13 Eyl 2020 - 15:22- Eğitim G: 13 Eyl 2020 - 15:24

Çocuklara “DİJİTAL SÜRE” uyarısı!

KoçSistem ve AÇEV, salgın sürecinde evde kalan ve televizyon ve dijital araçları daha sık kullanan çocukların ailelerini sağlıklı teknoloji kullanımı konusunda dikkatli olmaya çağırıyor.
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KoçSistem, “Aile Saati” projesi eğitim ortağı AÇEV ile salgın sürecinde evde kalan ve televizyon ve dijital ekranlar karşısında daha çok zaman geçiren çocukların, okulların başladığı bu dönemde teknolojiyi nasıl daha bilinçli kullanabilecekleri konusunda aileleri desteklemeye çalışıyor.

“Evde teknoloji bağımlılığına daha çok dikkat etmeliyiz”

İşe geri dönüşlerin başlamasına rağmen evden çalışmada kalıcı modellerin konuşulduğu normalleşme döneminde dijital araçların ve ekranların ebeveynlerin gözetiminde bilinçli kullanılmasının önem kazandığını belirten KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca sözlerine şöyle devam etti: “COVİD-19 salgını nedeniyle toplum olarak alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmek zorunda kaldık. Salgın, sağlığımızın yanı sıra sosyal yaşamımızı da kökten şekillendirdi. Evde daha fazla zaman geçirme durumu, en hareketli çağında özgür olmaya alışmış çocukların teknoloji ve ekran bağımlılığını tetiklerken, aynı zamanda onların eğitim alışkanlıklarında da değişimlere neden oluyor.

 “Ekran kullanımını düzenlemek ebeveynlerin elinde”

Projenin eğitim ortağı AÇEV, pandemi döneminde çocukların ve ebeveynlerin fiziksel ve psikolojik iyi olma halini destekleme amacıyla anne ve babalarla çevrimiçi buluşmalar düzenliyor; sosyal medya kanalları üzerinden paylaşımlar yapıyor; uzman videoları ve çeşitli yayınlar aracılığıyla ev ortamında öğrenme olanaklarını destekleyici öneriler sunuyor. AÇEV Genel Müdürü Burcu Gündüz Maşalacı,  çocukların gelişimleri için farklı deneyim fırsatları sunan okullarından ve sosyal çevrelerinden uzak kaldığı bu dönemde, evlerin içinde destekleyici bir ortam oluşturmanın öneminin daha da arttığına dikkat çekti

Çocukların ekran kullanımı düzenlenirken nelere dikkat edilmeli?

·         Ekran kullanımı düzenlenirken çocukların yaşları göz önünde bulundurulabilir. İki yaşından küçük çocukların ekranlara maruz bırakılmaması öneriliyor. İki yaş sonrasında ise ekrana maruz kalma süresinin günde bir saati geçmeyecek şekilde düzenlenmesi önem kazanıyor.

·         Çocuklar ekran karşısındayken gelişimlerini destekleyecek eğitsel ve kaliteli programları izleyebilirler.

·         Çocuklar ebeveynleriyle ne kadar çok etkileşim içinde bulunurlarsa o kadar çok öğrenirler. Bu nedenle çocukların izlediği programları ebeveynlerde onlarla birlikte izleyebilir ve programlar hakkında çocuklarla konuşabilirler.

·         Çocukların hangi platformları, oyunları ve yazılımları kullandığı ve hangi sitelere girdikleri takip edilebilir.

·         Ekranların çocukları sakinleştirmek için kullanılmaması önemlidir.. Çocukların duygularını öğrenmeleri ve zor duygularla nasıl başa çıkacaklarını, sıkıldıklarında farklı neler yapabileceklerini ve sorunlara yönelik ebeveynleriyle konuşabileceklerini keşfetmeleri gerekiyor. Bu nedenle çocukların zorlayıcı davranışlar sergilediği zamanlarda ekranlar onları sakinleştirmenin yolu olarak devreye sokulmamalıdır.

Çocukların ekrana maruz kaldığı süreyi azaltmak için neler yapılabilir?

·         Ebeveynler ekran karşısında çok fazla zaman geçirmeyerek çocuklara örnek olabilirler.

·         Aile bireyleri kendi ailelerinin teknoloji kullanım kurallarını oluşturabilir ve çocukların belirli kurallara uyarak ekran karşısında vakit geçirmelerini sağlayabilirler. Bu kurallar ile ne zaman ve ne kadar süre çocuğun ekran karşısında vakit geçireceği belirlenebilir.

·         ‘Ekranları kapatalım’ zamanları yaratılabilir ve aile yemeklerinde, diğer aile etkinliklerinde, oyunlar sırasında ve sohbet zamanlarında TV, bilgisayar, telefon ya da tablet ekranları kapatılabilir. Arka planda TV, bilgisayar, telefon ya da tablet ekranının çalışmaması önerilmektedir.

·         Yatmadan en az 1 saat önce çocukların tüm ekranlarla ilişiği kesilebilir.

·         Yatak odalarında tablet veya telefon olmamasına özen gösterilebilir.

·         Tablet ve telefonlar gece çocuğun uyuduğu oda dışında şarj edilebilir.

13 Eyl 2020 - 15:22 - Eğitim

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