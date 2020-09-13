Yıldız’ı kabri başında andılar

Geçtiğimiz mart ayında kalp krizi sonucu vefat eden Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız’ın cenazesine katılamayan Sendikanın Genel Başkanı Alaattin Soydan, önceki gün Yıldız’ı Hasaneyn Köyü’ndeki kabrini ziyaret etti. Ziyarette Soydan’ın yanı sıra 9 Şube Başkanı, 4 Bölge Temsilcisi ve 10 İl Temsilcisi ve Kocaeli Şube Başkanı Korkut Gökbayrak da yer aldı.