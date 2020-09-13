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13 Eyl 2020 - 15:24- Gündem G: 13 Eyl 2020 - 15:25

Yıldız’ı kabri başında andılar

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız’ın cenazesine katılamayan Sendikanın Genel Başkanı Alaattin Soydan, önceki gün Yıldız’ı Hasaneyn Köyü’ndeki kabrini ziyaret etti.
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Geçtiğimiz mart ayında kalp krizi sonucu vefat eden Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız’ın cenazesine katılamayan Sendikanın Genel Başkanı Alaattin Soydan, önceki gün Yıldız’ı Hasaneyn Köyü’ndeki kabrini ziyaret etti. Ziyarette Soydan’ın yanı sıra 9 Şube Başkanı, 4 Bölge Temsilcisi ve 10 İl Temsilcisi ve Kocaeli Şube Başkanı Korkut Gökbayrak da yer aldı.

13 Eyl 2020 - 15:24 - Gündem

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