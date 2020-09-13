Gürel’den Güven’e hoş geldin ziyareti

Gölcük Asayiş Hizmetleri Yapma ve Yaşatma Derneği (GÖLASDER) Başkanı Naim Gürel ve yönetimi yeni İlçe Emniyet Müdürü Zafer Güven’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gürel, Güven’e, “Yeni görevinizde sizlere başarılar diliyoruz, İlçemize hoş geldiniz” diye konuştu.