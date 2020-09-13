Trabzonspor’dan Murat Cem Akpınar geliyor

Trabzon temsilcisi ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Murat Cem futbola Düzköyspor’da başladı. Trabzonspor alt yapısında tüm yaş gruplarında forma giyen Murat Cem 2017’de profesyonel oldu ve önce 1461 Trabzon’a ardından Hekimoğlu Trabzon’a kiralandı. Murat Can Süper Lig’de 6, 2. Lig’de 11 ve 3. Lig’de de 15 maça çıktı. Alt yaş gruplarında çok sayıda Türkiye şampiyonluğu yaşayan Murat Cem özellikle 8 numara pozisyonunda oynuyor.