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13 Eyl 2020 - 19:00- Spor G: 13 Eyl 2020 - 19:01

Trabzonspor’dan Murat Cem Akpınar geliyor

Kocaelispor dış transferde bir futbolcuyu daha renklerine bağlıyor. Yeşil siyahlılar Trabzonspor’dan merkez orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile her konu anlaştı. 1999 doğumlu futbolcunun İzmit’e gelmesi 1 yıllığına kiralık olarak anlaşma yapması bekleniyor.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Trabzon temsilcisi ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Murat Cem futbola Düzköyspor’da başladı. Trabzonspor alt yapısında tüm yaş gruplarında forma giyen Murat Cem 2017’de profesyonel oldu ve önce 1461 Trabzon’a ardından Hekimoğlu Trabzon’a kiralandı. Murat Can Süper Lig’de 6, 2. Lig’de 11 ve 3. Lig’de de 15 maça çıktı. Alt yaş gruplarında çok sayıda Türkiye şampiyonluğu yaşayan Murat Cem özellikle 8 numara pozisyonunda oynuyor.

13 Eyl 2020 - 19:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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