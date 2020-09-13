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13 Eyl 2020 - 16:51- Gündem G: 13 Eyl 2020 - 16:52

İzmit Belediyesi Kütüphanesi uzman personelleriyle hizmete hazır

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet tarafından tanıtımı yapılan İzmit Belediyesi Kütüphanesi, sınavlardan başarıyla geçerek istihdam edilen alanında uzman kütüphane personeliyle kullanıcılara en iyi şekilde hizmet veriyor
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan Yunus Emre Kültür Merkezi içerisindeki İzmit Belediyesi Kütüphanesi, daha ilk haftadan vatandaşlardan tam not aldı. Yapılan yazılı ve mülakat sınavları sonrası alımı yapılan alanında uzman kütüphane sorumluları Oya Şenyar ve Tuğba Birkin de İzmit Belediyesi Kütüphanesinde, halka en iyi şekilde hizmet verebilmek için görev yapıyor.

LİYAKAT SÜRECİ İLE 

İşe alımlarda liyakat sürecine büyük önem veren Başkan Hürriyet, kütüphane sorumlularını yapılan bir dizi sınavın ardından İzmit Belediyesine kazandırdı. İşe alım sürecini başarı ile tamamlayan Bilgi ve Belge Yönetimi mezunu personeller Oya Şenyar ile Tuğba Birkin, İzmit Belediyesi Kütüphanesi içerinde kütüphane sorumlusu olarak vatandaşlara hizmet veriyor. 

HER ŞEY GENÇLERİMİZ İÇİN

İzmit Belediyesi olarak liyakata önem vererek, yazılı sınav ve mülakatların ardından personel istihdamı yaptıklarını belirten Başkan Hürriyet, “Kütüphane sorumlularımız Oya Şenyar ile Tuğba Birkin, alanlarında uzman personeller olarak, sınavları başarıyla geçerek kütüphanemizde görev yapmaya başladılar. Bir bilgi yuvası olan kütüphanemizin 17.00 olan kapanış saatini, öğrenci arkadaşlarımızın talebi üzerine gece saat 22.00’ye kadar uzattık. Yine yoğun istek üzerine kütüphanemizi, cumartesi günleri de açmaya karar verdik. Yeni arkadaşlarımız da buraya gelen herkese en iyi hizmeti vereceklerdir. Her şey gençlerimiz, her şey daha iyi bir İzmit için” dedi.

13 Eyl 2020 - 16:51 - Gündem

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