İzmit Belediyesi'nden doğaya dökülen atıklara anında müdahale

İzmit Belediyesi, Yenimahalle İnkılap Caddesi ile Ayaz Sokak arasında bulunan ağaçlık alana kaçak olarak çok sayıda çöp ve atık madde dökülmesi üzerine anında harekete geçti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, başta araç lastiği ve moloz olmak üzere kimler tarafından bırakıldığı bilinmeyen çok miktarda atığı kamyonlarla kaldırdı.
EKİPLER DUYARLI OLMAYA DAVET ETTİ
Ekiplerin yapmış olduğu temizlik çalışmasıyla bölgede oluşabilecek sağlık sorunlarının ve çevre kirliliğinin önüne geçildi. İzmit Belediyesi ekipleri hem insan hem de çevre sağlığı için boş araziler ile yol kenarlarına çöp ve atık maddeler atılmaması konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Ekipler, vatandaşların çevre kirliliğine neden olan durumları veya kişileri 318 00 00 numaralı telefona bildirebileceklerini hatırlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.