“Kocaeli bu ülkeye hiç yük olmadı”

AKP Çayırova 6. Olağan İlçe Kongresi dün Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye Mevcut Başkan Ekrem Karahan ve aday Servet Günay’ın yanı sıra AKP Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan YardımcısıVedat Demiröz, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Cemil Yaman, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz,İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir ve delegeler katılım sağladı.
“MAKAMLAR GELİP GEÇİCİDİR”
Divan Başkanlığı’nı Halit Çokan’ın yaptığı kongrede, üyeliklerine ise Şahin Çat, Mehmet Fatih İşlek, Burak Fidan, Seyha Dönmez seçildi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan mevcut Başkan Ekrem Karahan, “Çayırova, Yerel seçimlerde çok çalışarak rekor oy aldı. Makamlar gelip geçicidir. Bundan sonrada davaya hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçilecek olan ilçe başkanına tebrik ederim” dedi. Ekrem Karahan’ın ardından konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Güçlü teşkilatlar demek güçlü belediyeler, güçlü millet demektir. Güçlü millet demek güçlü hükümet güçlü lider demektir. Dünyada sözü dinlenen bir ülke olduk. Belediyeler olarak ‘halka hizmet etmek hakka hizmet etmek’ anlayışıyla hareket ediyoruz. İlçemize daha güzel hizmetler için canla başla çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.
YAMAN, DÜĞÜNDEN BAHSETMEDİ
Çiftçi’nin ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu dava için elini taşın altına koyan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çayırova’ya ciddi yatırımlar yaptık. Güçlü bir belediye ve hükümetin güçlü olmasıyla mümkün. Daha çok çalışacağız. Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir lafı sadece tabelada vardı. Vesayet vardı. Ama artık bu milletin arkasında duran bir cumhurbaşkanımız var. Vesayetin ağa babalarına da dur deniliyor” dedi. AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da yaptığı konuşmada, “AK Parti gücünü bu aziz milletten alan ve kurulan bir siyasi partidir. AK Parti yalnız bir siyasi parti değildir. Dedelerimizin 21. yüzyılın temsilcisidir. Ak Parti’de makamların hiçbir önemi yoktur. Pandemide yardım isteyen her ülkeye destek yaptık. Onlar kendi yaşlılarına sahip çıkmazken biz yurtdışında dahil 90 bin vatandaşımıza sahip çıktık” dedi.
“BU ŞEHRE BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILDI”
Yaman’ın ardından konuşan İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Kongrelerimiz bir bayrak değişimi. Başımız dik milletin iradesini yanımıza alarak yürümeye devam edeceğiz. Bugün burada da bir bayrak değişimi olacak. Ekrem Karahan kardeşimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bizlerle birlikte bu yolda yürüyecek. AKP’de nöbet ölene kadar devam eder. Bizde ayrımcılık yoktur. Yeni seçilecek başkan adayını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Son olarak konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, “Ekim sonuna kadar ilçe kongrelerimizi tamamlayıp, il kongremize geçeceğiz. AK Parti’nin serüveni yenilenen kadrosuyla devam edecek. Kocaeli bu ülkeye hiç yük olmadı. Kocaeli insanının çalışkanlığı ülkeye katma değer kazandırdı. Bu şehre büyük yatırımlar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor” dedi. Konuşmaların ardından yapılan kongrede Servet Günay seçilmiş ilçe başkanı oldu.
AKP ÇAYIROVA YÖNETİMİ
Servet Günay
Paşa Ali Elmalı
Bünyamin Laçin
Vahit Terzi
Ali Osman Tefil
Salih Ayık
Fikriye Çelik
Hasan Bayraktar
Mehmet Toprak
Zafer Uygun
İsmail Bahadır Büyükkeleş
İsrafil Kanbul
Nizamettin Günay
Ayşegül Özdemir
Alim Baş
Zerrin Çiçek
Enes Yılmaz
Selim Ekinci
Şevket Külte
Ramazan Kısa
Murat Küçük
Mehmet Bayındır
İlyas Kadik
Ferhat Karabulut
Erdemir Boy
Hayati Sevindik
Esra Ekinci
Saim Sönmez
Aysel Keskin
Hümeyra Demir
İL DELEGELERİ
Servet Güney
Bünyamin Çiftçi
Ekrem Karahan
Nazmi Özmen
Ali Osman Gür
Yusuf Turan
Cemalettin Kaflı
Yaşar Alkan
Ziyaettin Akbaş
Mecit Uygun
Ahmet Hamsici
Seyhan Dünmez
Burak Fidan
Savaş Özdemir
Orhan Keskin
Saadettin Arıkboğa
İsmail Ballı
İdris Demir
Nizamettin Günay
Hamdi Yeşilkaya
Mahmut Çelik
Vahdet Kılıç
Mustafa Usta
Zekeriya Keskinoğlu
Dursun Uzun
Cemalettin Balcı
İlyas Özdemir
Sefa Yılmaz
Mustafa Necati Kaya
Kenan Öztürk
Aşkın Duman
Hayrettin Yıldırımtepe
Nurettin Öztürk
Recep Akıllı
Muammer Şahin
Zafer Kılıç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.