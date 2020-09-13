“Kocaeli bu ülkeye hiç yük olmadı”

AKP Çayırova 6. Olağan İlçe Kongresi dün Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye Mevcut Başkan Ekrem Karahan ve aday Servet Günay’ın yanı sıra AKP Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan YardımcısıVedat Demiröz, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Cemil Yaman, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz,İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir ve delegeler katılım sağladı.

“MAKAMLAR GELİP GEÇİCİDİR”

Divan Başkanlığı’nı Halit Çokan’ın yaptığı kongrede, üyeliklerine ise Şahin Çat, Mehmet Fatih İşlek, Burak Fidan, Seyha Dönmez seçildi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan mevcut Başkan Ekrem Karahan, “Çayırova, Yerel seçimlerde çok çalışarak rekor oy aldı. Makamlar gelip geçicidir. Bundan sonrada davaya hizmet etmeye devam edeceğiz. Seçilecek olan ilçe başkanına tebrik ederim” dedi. Ekrem Karahan’ın ardından konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Güçlü teşkilatlar demek güçlü belediyeler, güçlü millet demektir. Güçlü millet demek güçlü hükümet güçlü lider demektir. Dünyada sözü dinlenen bir ülke olduk. Belediyeler olarak ‘halka hizmet etmek hakka hizmet etmek’ anlayışıyla hareket ediyoruz. İlçemize daha güzel hizmetler için canla başla çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

YAMAN, DÜĞÜNDEN BAHSETMEDİ

Çiftçi’nin ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu dava için elini taşın altına koyan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Çayırova’ya ciddi yatırımlar yaptık. Güçlü bir belediye ve hükümetin güçlü olmasıyla mümkün. Daha çok çalışacağız. Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir lafı sadece tabelada vardı. Vesayet vardı. Ama artık bu milletin arkasında duran bir cumhurbaşkanımız var. Vesayetin ağa babalarına da dur deniliyor” dedi. AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da yaptığı konuşmada, “AK Parti gücünü bu aziz milletten alan ve kurulan bir siyasi partidir. AK Parti yalnız bir siyasi parti değildir. Dedelerimizin 21. yüzyılın temsilcisidir. Ak Parti’de makamların hiçbir önemi yoktur. Pandemide yardım isteyen her ülkeye destek yaptık. Onlar kendi yaşlılarına sahip çıkmazken biz yurtdışında dahil 90 bin vatandaşımıza sahip çıktık” dedi.

“BU ŞEHRE BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILDI”

Yaman’ın ardından konuşan İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Kongrelerimiz bir bayrak değişimi. Başımız dik milletin iradesini yanımıza alarak yürümeye devam edeceğiz. Bugün burada da bir bayrak değişimi olacak. Ekrem Karahan kardeşimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bizlerle birlikte bu yolda yürüyecek. AKP’de nöbet ölene kadar devam eder. Bizde ayrımcılık yoktur. Yeni seçilecek başkan adayını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Son olarak konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, “Ekim sonuna kadar ilçe kongrelerimizi tamamlayıp, il kongremize geçeceğiz. AK Parti’nin serüveni yenilenen kadrosuyla devam edecek. Kocaeli bu ülkeye hiç yük olmadı. Kocaeli insanının çalışkanlığı ülkeye katma değer kazandırdı. Bu şehre büyük yatırımlar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor” dedi. Konuşmaların ardından yapılan kongrede Servet Günay seçilmiş ilçe başkanı oldu.

AKP ÇAYIROVA YÖNETİMİ

Servet Günay

Paşa Ali Elmalı

Bünyamin Laçin

Vahit Terzi

Ali Osman Tefil

Salih Ayık

Fikriye Çelik

Hasan Bayraktar

Mehmet Toprak

Zafer Uygun

İsmail Bahadır Büyükkeleş

İsrafil Kanbul

Nizamettin Günay

Ayşegül Özdemir

Alim Baş

Zerrin Çiçek

Enes Yılmaz

Selim Ekinci

Şevket Külte

Ramazan Kısa

Murat Küçük

Mehmet Bayındır

İlyas Kadik

Ferhat Karabulut

Erdemir Boy

Hayati Sevindik

Esra Ekinci

Saim Sönmez

Aysel Keskin

Hümeyra Demir

İL DELEGELERİ

Servet Güney

Bünyamin Çiftçi

Ekrem Karahan

Nazmi Özmen

Ali Osman Gür

Yusuf Turan

Cemalettin Kaflı

Yaşar Alkan

Ziyaettin Akbaş

Mecit Uygun

Ahmet Hamsici

Seyhan Dünmez

Burak Fidan

Savaş Özdemir

Orhan Keskin

Saadettin Arıkboğa

İsmail Ballı

İdris Demir

Nizamettin Günay

Hamdi Yeşilkaya

Mahmut Çelik

Vahdet Kılıç

Mustafa Usta

Zekeriya Keskinoğlu

Dursun Uzun

Cemalettin Balcı

İlyas Özdemir

Sefa Yılmaz

Mustafa Necati Kaya

Kenan Öztürk

Aşkın Duman

Hayrettin Yıldırımtepe

Nurettin Öztürk

Recep Akıllı

Muammer Şahin

Zafer Kılıç