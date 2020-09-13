Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
13 Eyl 2020 - 19:35- Gündem G: 13 Eyl 2020 - 20:12

Meclis üyesi Çelik hayatını kaybetti!

Derince Belediye Meclis üyesi Bahattin Çelik hayatını kaybetti

mask

Kocaeli genelinde geniş bir kesim tarafından tanınan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde çalışan ve Derince Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Bahattin Çelik(49) geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Pandemi nedeniyle kronik rahatsızlığı nedeniyle evinde dinlenirken bir anda kalp krizi geçiren Çelik, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan  Çelik'in cenaze ile bilgileri henüz netleşmedi.

13 Eyl 2020 - 19:35 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi Kütüphanesi uzman personelleriyle hizmete hazır mask
İzmit Belediyesi Kütüphanesi uzman personelleriyle hizmete hazır
İzmit Belediyesi'nden doğaya dökülen atıklara anında müdahale mask
İzmit Belediyesi'nden doğaya dökülen atıklara anında müdahale
Yıldız’ı kabri başında andılar mask
Yıldız’ı kabri başında andılar
Gürel’den Güven’e hoş geldin ziyareti mask
Gürel’den Güven’e hoş geldin ziyareti
SEPA, GEBKİM MTAL ile deneyimlerini paylaşacak mask
SEPA, GEBKİM MTAL ile deneyimlerini paylaşacak
AKP’den Söğüt'e geçmiş olsun ziyareti mask
AKP’den Söğüt'e geçmiş olsun ziyareti
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dezenfektan kutusuna kireç sökücü döküldü! 2 yaralı mask
Dezenfektan kutusuna kireç sökücü döküldü! 2 yaralı
Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı! mask
Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı!
Bebeğini kaybetti, yola atlayarak intihara kalkıştı! mask
Bebeğini kaybetti, yola atlayarak intihara kalkıştı!
Feci kazada anne öldü, oğlu ve gelini yaralandı mask
Feci kazada anne öldü, oğlu ve gelini yaralandı
Virüs korkusuyla ayrılmadığı evinde ölü bulundu mask
Virüs korkusuyla ayrılmadığı evinde ölü bulundu
Kocaelispor - Kırklarelispor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Kırklarelispor (Canlı anlatım)

GALERİ

Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler... mask
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler...
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki... mask
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki...
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası! mask
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası!
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor mask
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor
TEM'de feci kaza! 1 yaralı mask
TEM'de feci kaza! 1 yaralı
Çaldıkları tır ile yakalandılar! mask
Çaldıkları tır ile yakalandılar!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL