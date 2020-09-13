Meclis üyesi Çelik hayatını kaybetti!

Kocaeli genelinde geniş bir kesim tarafından tanınan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde çalışan ve Derince Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Bahattin Çelik(49) geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Pandemi nedeniyle kronik rahatsızlığı nedeniyle evinde dinlenirken bir anda kalp krizi geçiren Çelik, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çelik'in cenaze ile bilgileri henüz netleşmedi.