Koronavirüs nedeniyle 57 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1527 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 57 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 56'ya, toplam vaka sayısı ise 291 bin 162'ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1207 OLDU



Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1102 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 258 bin 833'e yükseldi. Toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, ağır hasta sayısı 1267, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,2 oldu.

"TEDBİRDE BİRLİK OLALIM, VİRÜSE FIRSAT VERMEYELİM"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda ise, "57 can kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. Tedbirde birlik olalım virüse fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.