21 bin TL'lik kablo çalan 3 kişi yakalandı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde 28 ve 30 Ağustos ile 13 Eylül tarihlerinde bir iletişim kurumuna ait kabloların çalınmasıyla ilgili inceleme başlattı. Hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin 3 adet suç kaydı olan T.H., 4 adet suç kaydı olan A.C. ve 1 adet suç kaydı olan M.A. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince 3 şüpheli de yakalanırken, kullandıkları araçta yapılan aramada ise şirket ismi ibareli 3 adet yelek ve 3 adet tanıtım kartı, 3 adet duba ve 178 metre fiber kablo ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.