Kent Kütüphanesi'ne bakanlıktan destek

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın seçim beyannamesinde de yer alan Kartepe Kent Meydanı içerisinde yer alan “Kartepe Kent Kütüphanesi Projesi’ne destek geldi. Başkan Kocaman’ın girişimleri ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir, İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen ve beraberindeki teknik heyet Kartepe Kent Kütüphanesini incelemek ve istişare etmek için Kocaman’ın misafiri oldu.

OKUYAN GENÇLİK

Konuklarını önce makamında ağırlayan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Kent Kütüphanesi’nin inşaat alanında da bilgi verdi. Kocaman “Ülkemizin en önemli ihtiyacı okuyan, araştıran gençliktir. Kartepemiz yeni bir ilçedir. Modern kalkınmanın yolu okumak ve araştırmaktan geçmektedir. Bizlerde geleceğimiz olan gençlerimizi en iyi şekilde yetişmeleri için elimizde ki bütün imkanlarla çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Başkan Kocaman tarafından yapımına start verilen Kartepe Kent Kütüphanesi’nin yapımına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir’de desteklerini dile getirdi. Yapılan inceleme neticesinde belediyemiz ve bakanlığımız işbirliğinde Kartepe halkına fonksiyonel bir kütüphane, bir anlamda da zengin bir sosyal da kazandırılacağını ifade eden Aldemir, “İnşallah çalışmaları belli bir aşamaya gelmesi çalışmaları hızlandırıp, en kısa zamanda Kartepe Kent Kütüphanesi tamamlamak üzere koordinasyon içinde çalışacağız” ifadelerini kullandı.

775 METRE KARE KAPALI ALAN

Kocaeli’nin en büyük camisinin giriş katında yer alacak olan Kartepe Kent Kütüphanesi 775 m2 olarak planlandı. Kütüphane içerisinde kafeterya, çocuk oyun alanları, internet – bilgisayar salonu, gazete ve dergi okuma salonu, çalışma odaları, sesli kütüphane ve idari alanlar yer alacak.