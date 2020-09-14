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14 Eyl 2020 - 09:23- Gündem G: 14 Eyl 2020 - 09:28

Prof. Dr. Tekin: Grip ve korona vakaları çok karışacak

Koronavirüs belirtileri ile grip belirtileri arasındaki benzerlik endişelere sebep oluyor. Konu ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Recep Tekin, grip vakalarını, salgından ayıran en önemli belirtinin solunum sıkıntısı olduğunu vurguladı.

Demirören Haber Ajansı
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Türkiye’de Eylül ayıyla birlikte artış gösteren koronavirüs vakaları ile birlikte mevsimsel geçiş nedeniyle grip ve nezle vakalarında da artış bekleniyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, Covid-19, grip ve nezlenin 3 farklı virüsün neden olduğu enfeksiyonlar olduğunu ve özellikle grip ve Covid-19’un karışabildiğini söyledi.

“BU SÜREÇTE HASTALARIMIZ ÇOK KARIŞACAK”

Gribin daha çok üst solunum yollarını tuttuğunu, Covid-19’un ise daha çok akciğere indiğini vurgulayan Prof. Dr. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buna bağlı olarak da nefes darlığı, öksürük, solunum sıkıntısı yaratabilmektedir. Bu semptomların ikisini klinik ya da bulgulara bakarak ayırt etmek çok zor. Ancak bunun ayırımını yapabilmek için laboratuvar testlerine ihtiyacımız oluyor.

Bu konuda dikkat etmemiz gereken aslında solunum sıkıntısı. Bir kişide ateş, halsizlik, yorgunluk, hafif bir öksürük varsa grip de olabilir, Covid-19 da olabilir ama nefes darlığı ya da solunum sıkıntısı başlıyorsa onu kesinlikle Covid-19 açısından araştırmamız gerekiyor. Bunun için gerekli testleri yapıp tedavimizi ona göre belirlememiz lazım.

Tabi ki bu süreç içinde hastalarımız bundan sonra çok karışacaktır. Her halsizlik her ateş Covid-19 olmak zorunda değil. Bu tür şikayetleriniz varsa ve bunun yanında da solunum sıkıntısı varsa Covid-19 açısından test yapmamız gerekecek. Bu ayrımı yapabilmemizin tek şartı testtir.”

14 Eyl 2020 - 09:23 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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