Bilgi Köprüsü Montessori’de 'okula uyum süreci' konuşuldu

İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta faaliyet gösteren, sunduğu eğitimi ilimize ilk getiren Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’nda “Yeni Normal Düzende Okula Uyum Süreci ve Psikolojik Sağlamlığı Korumak” konulu seminer düzenlendi. Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu Psikoloğu Simge Tekdoğan’ın sunumuyla gerçekleşen hizmet içi eğitim seminerine idari kadro ve tüm öğretmenler katıldı.
PANDEMİ SÜRECİNİN ETKİLERİ
Seminerde halen içinde bulunduğumuz Pandemi süreci değerlendirildi, bu süreçte kişinin savunma mekanizması tartışıldı. Yetişkinler ve çocuklar neler yaşadı ve psikolojik olarak nasıl etkilendi, duygusal olarak neredeyiz konuları ayrı ayrı gözden geçirildi. Çocuklarda duygusal rezilyans nasıl güçlendirilir ve yetişkinlerde psikolojik dayanıklılık nasıl arttırılabilir konusu öğretmenlere aktarılırken Pandeminin çocuklarda etkisi, rutinlerini nasıl değiştirdiği ve özgür yaşamalarına engel olduğu için sosyal-duygusal gelişimlerini nasıl etkilediği detaylarıyla ele alındı. Akranlarına ve okuldaki sosyal ortamlarına ihtiyaç duydukları konuşuldu.
EĞİTİM PLANLAMASI YAPILDI
Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulunda öğretmenler ve okul psikoloğu iş birliğinde psiko-sosyal içerikli eğitim planlaması yapıldı. Bu eğitim planıyla çocukların yaşadığı kaygıların en aza indirgenmesi amaçlandı. Öte yandan Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu eğitim kadrosu da kendini yenilemek ve çocukların gelişimlerine daha akademik yaklaşabilmek için her ay düzenli etkinlik kararı aldı. Değişen çocuk profilleri üzerine yeni yöntemler geliştirmek ve fikir alışverişi yapmak adına kitap söyleşileri şeklindeki bu etkinliklerin özellikle bu süreçte büyük önem kazandığına dikkat çekildi. Karşılıklı duygu paylaşımlarının yaşandığı seminer etkili ve verimli geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.