Bilgi Köprüsü Montessori’de 'okula uyum süreci' konuşuldu

İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta faaliyet gösteren, sunduğu eğitimi ilimize ilk getiren Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’nda “Yeni Normal Düzende Okula Uyum Süreci ve Psikolojik Sağlamlığı Korumak” konulu seminer düzenlendi. Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu Psikoloğu Simge Tekdoğan’ın sunumuyla gerçekleşen hizmet içi eğitim seminerine idari kadro ve tüm öğretmenler katıldı.

PANDEMİ SÜRECİNİN ETKİLERİ

Seminerde halen içinde bulunduğumuz Pandemi süreci değerlendirildi, bu süreçte kişinin savunma mekanizması tartışıldı. Yetişkinler ve çocuklar neler yaşadı ve psikolojik olarak nasıl etkilendi, duygusal olarak neredeyiz konuları ayrı ayrı gözden geçirildi. Çocuklarda duygusal rezilyans nasıl güçlendirilir ve yetişkinlerde psikolojik dayanıklılık nasıl arttırılabilir konusu öğretmenlere aktarılırken Pandeminin çocuklarda etkisi, rutinlerini nasıl değiştirdiği ve özgür yaşamalarına engel olduğu için sosyal-duygusal gelişimlerini nasıl etkilediği detaylarıyla ele alındı. Akranlarına ve okuldaki sosyal ortamlarına ihtiyaç duydukları konuşuldu.

EĞİTİM PLANLAMASI YAPILDI

Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulunda öğretmenler ve okul psikoloğu iş birliğinde psiko-sosyal içerikli eğitim planlaması yapıldı. Bu eğitim planıyla çocukların yaşadığı kaygıların en aza indirgenmesi amaçlandı. Öte yandan Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu eğitim kadrosu da kendini yenilemek ve çocukların gelişimlerine daha akademik yaklaşabilmek için her ay düzenli etkinlik kararı aldı. Değişen çocuk profilleri üzerine yeni yöntemler geliştirmek ve fikir alışverişi yapmak adına kitap söyleşileri şeklindeki bu etkinliklerin özellikle bu süreçte büyük önem kazandığına dikkat çekildi. Karşılıklı duygu paylaşımlarının yaşandığı seminer etkili ve verimli geçti.