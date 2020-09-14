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14 Eyl 2020 - 09:49- Gündem G: 14 Eyl 2020 - 10:24

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan hava tahmin raporuna göre bugün Kocaeli'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son hava tahminlerine göre bugün Kocaeli’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre ilimizde bugün en düşük 23 en yüksek 27 derece olacak. Salı günü ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ve en düşük 22 en yüksek 29, Çarşamba ise en düşük 22 en yüksek 30 derece olacak.

14 Eyl 2020 - 09:49 - Gündem

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