Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son hava tahminlerine göre bugün Kocaeli’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre ilimizde bugün en düşük 23 en yüksek 27 derece olacak. Salı günü ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ve en düşük 22 en yüksek 29, Çarşamba ise en düşük 22 en yüksek 30 derece olacak.