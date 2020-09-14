Serdarcan ismi gündemde !..

10 numara pozisyonunda oynayan Serdarcan, Gençlerbirliği’nin kiralık futbolcusuydu. 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon yine 2.Lig’de olan Hacettepe forması ile 23 maça çıktı, 10 gol attı, 5 de asist yaptı. Serdarcan’ın 2. Lig’de toplam 92 maçta 16 golü bulunuyor.
İLYAS KUBİLAY’I BAŞKANI SALMIYOR
Takımın renklerine bağlamayı düşündüğü Trabzonspor’un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar’ın da yetenekli bir futbolcu olduğu, yaş kontenjanı ile ilgili de transferinin yapılacağı belirtildi. Öte yandan Samsunspor’un başarılı orta saha oyuncusu İlyas Kubilay Yavuz’u isteyen yeşil siyahlı yönetim, Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım’ın bu futbolcuyu takımdan çıkarmak istememesi nedeni ile transferi zora girdi. İlyas Kubilay önceki gün oynanan ve 0-0 sona eren Altay maçında, oyuna sonradan dahil olmuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.