Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
14 Eyl 2020 - 21:00- Spor G: 14 Eyl 2020 - 21:01

Lütfen bu kokuya bir çare!

Kocaelispor ile Yalovaspor arasında oynanan hazırlık maçı öncesi, çöp fabrikasından yayılan kötü koku bir kez daha maçın önüne geçti
mask

Yalovasporlu teknik kadro ve futbolcular ağır koku karşısında şaşırırken “Boru mu patladı, bu koku da ne?” diye sordu. Durum kendilerine izah edilince “Allah burada yaşayanlara sabır versin” karşılığı verildi. Çöp fabrikasının, en azından maçın oynanacağı günlerde maçtan 2 saat önce ve 1 saat sonra kokuyu salmaması isteniyor. Yaklaşık 175 milyon liralık 33 bin kişilik Kocaeli Stadı, stat arazisi ücretsiz diye çöp fabrikasının yanına yapılmıştı.

BAKIM BEKLİYOR…

İsmetpaşa Stadı’nın astronomik değerdeki arazisi, yeni stat yapılması karşılığında TOKİ’ye devredilmişti. TOKİ bu araziyi ihaleye çıkardı ve araziye MALL Of Kocaeli (Rezidans ve AVM) inşa edilecekti. Ancak dövizin yükselmesi, ekonomik güçlük ve inşaat sektörünün dip yapması ile arazinin “Millet Bahçesi” olmasına karar verildi. Uzun süredir bakım bekleyen bu arazi görüntü rahatsızlığı yaratmaya devam ediyor.

 

14 Eyl 2020 - 21:00 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediye’de imza günü mask
İzmit Belediye’de imza günü
Belediye Derince hazır-kıta !.. mask
Belediye Derince hazır-kıta !..
Kocaelispor’un sezonu pazar Sarıyer ile başlıyor !.. mask
Kocaelispor’un sezonu pazar Sarıyer ile başlıyor !..
Yeni yönetimin görev dağılımı belli gibi !.. mask
Yeni yönetimin görev dağılımı belli gibi !..
Loca alanların kaybı olmayacak  mask
Loca alanların kaybı olmayacak 
Kullar’da Altıntaş güven tazeledi !.. mask
Kullar’da Altıntaş güven tazeledi !..
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dezenfektan kutusuna kireç sökücü döküldü! 2 yaralı mask
Dezenfektan kutusuna kireç sökücü döküldü! 2 yaralı
Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı! mask
Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı!
Bebeğini kaybetti, yola atlayarak intihara kalkıştı! mask
Bebeğini kaybetti, yola atlayarak intihara kalkıştı!
Virüs korkusuyla ayrılmadığı evinde ölü bulundu mask
Virüs korkusuyla ayrılmadığı evinde ölü bulundu
Miras davasında mezarlar açılacak  mask
Miras davasında mezarlar açılacak 
Meclis üyesi Çelik hayatını kaybetti! mask
Meclis üyesi Çelik hayatını kaybetti!

GALERİ

İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi mask
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler... mask
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler...
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki... mask
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki...
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası! mask
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası!
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor mask
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor
TEM'de feci kaza! 1 yaralı mask
TEM'de feci kaza! 1 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL