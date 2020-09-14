Lütfen bu kokuya bir çare!

Yalovasporlu teknik kadro ve futbolcular ağır koku karşısında şaşırırken “Boru mu patladı, bu koku da ne?” diye sordu. Durum kendilerine izah edilince “Allah burada yaşayanlara sabır versin” karşılığı verildi. Çöp fabrikasının, en azından maçın oynanacağı günlerde maçtan 2 saat önce ve 1 saat sonra kokuyu salmaması isteniyor. Yaklaşık 175 milyon liralık 33 bin kişilik Kocaeli Stadı, stat arazisi ücretsiz diye çöp fabrikasının yanına yapılmıştı.

BAKIM BEKLİYOR…

İsmetpaşa Stadı’nın astronomik değerdeki arazisi, yeni stat yapılması karşılığında TOKİ’ye devredilmişti. TOKİ bu araziyi ihaleye çıkardı ve araziye MALL Of Kocaeli (Rezidans ve AVM) inşa edilecekti. Ancak dövizin yükselmesi, ekonomik güçlük ve inşaat sektörünün dip yapması ile arazinin “Millet Bahçesi” olmasına karar verildi. Uzun süredir bakım bekleyen bu arazi görüntü rahatsızlığı yaratmaya devam ediyor.