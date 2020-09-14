“Büyükakın’ın sorun olarak görmemesi çok vahim”

Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Taşdemir’in barınma evi ve sığınma evi konusunda verdiği önergede tartışma yaşanmış; Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın verdiği cevap tartışmalara neden olmuştu. CHP grubu “Kentimizde yapmış olduğumuz gözlemlerde, özellikle son yıllarda aile yapısının da bozulmasından ötürü birçok ilçemizde yaşlı vatandaşlarımızın evlerinde kendi kaderine terk edildiği görülmektedir. Sosyal belediyecilik anlayışı gereği büyükşehir belediyemiz özellikle köy yerleşik alanlarında ‘Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri’ açması bu ihtiyacın giderilmesine katkı sağlayacaktır” önerisinde bulundu.

“SIĞINMA EVLERİ GEREKLİDİR”

Yine CHP Grubu sığınma evleriyle ilgili, “Son yıllarda ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri ve kadın şiddetinden dolayı birçok kadın vatandaşımız barınma konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Belediye kanunu 14.maddesi gereği ‘nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. İlimiz nüfusunun 2 milyona ulaştığı düşünüldüğünde büyükşehir tarafından yapılan 1 adet kadın sığınma evinin yetersiz olduğu gözlenmektedir. Büyükşehir belediyemiz tarafından kentin nüfus yoğunluğuna göre çeşitli noktalarına kadın sığınma evlerinin yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

“ÖNCE KENDİ İŞLERİMİZİ YAPALIM”

Büyükakın, söz konusu önergelerle ilgili, “Barınma merkezleri ilçe belediyelerinin yetkisinde. Büyükşehir Belediyesi meclisine alarak neyi tartışacağız. Biz mi yapalım?” şeklinde soru yöneltti. Soruya cevap veren Taşdemir, “Gerekirse yapalım. Birçok bakanlık ile ortak projeler yapıyoruz. Aile Bakanlığı ile de böyle bir çalışma yapabiliriz” şeklinde konuştu. Taşdemir’e cevap veren Büyükakın, “Önce kendi işlerimizi yapalım kalırsa bunları yaparız” dedi.

“FAZLASIYLA İHTİYAÇ DUYULUYOR”

Büyükakın’ın “Önce kendi işlerimizi yapalım kalırsa bunları yaparız” cümlesine CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Kaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Özellikle pandemi döneminde artan aile içi şiddet ve çeşitli nedenlerle, fazlasıyla ihtiyaç duyulan kadın sığınma evleri, Yaşlı Bakım ve Huzur Evi yapımı talebine ‘Önce biz kendi işlerimizi yapalım’ demek, amacı ve görevi toplumun her kesimine eşit yaklaşmak ve hizmet olan bir belediye başkanı için en iyi ihtimalle görevi ihmal ve elzem ihtiyaçları görmezden gelmek demektir.

“KABUL EDİLEMEZ”

Son yıllarda yaşanan kadına şiddet ve kadın cinayetlerine karşın, kadınların ihtiyaçlarına cevap verecek sığınma evleri yapmamak, onları koruyamamak, yaşanan cinayetlere ve şiddetlere ortak olmaktır. İstendiğinde tramvay hizmetlerini tamamlamak için gerekli görüşmeleri ivedilikle yapan bir belediyenin, Türkiye'nin kanayan yarası olan bir konuda aynı hassasiyeti gösterememesi kabul edilemez. Bu konuda ivedilikle gereken işlemlerin yapılmasını ve başka konularda gösterilen hassasiyetin Kadın sığınma ve Yaşlı Bakım ve Huzur evleri için de gösterilmesini bekliyoruz.”

GÖREV VE YETKİLERİ HATIRLATTI

Kocaeli Kadın Platformu da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Platform Sözcüsü Elif Sinem Arıkan tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; “Büyükakın’a belediyenin “işlerini” bir kere daha hatırlatmak isteriz. 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın Belediyelerin görev, yetki ve tanımlarını belirten 14. Maddesine göre büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 bini geçen belediyeler kadın ve çocuklar için sığınma evi açmak zorundadırlar. Aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi madde Madde 23’e göre “Taraflar mağdurlara ve özellikle kadın ve çocuklara, kalacak güvenli yer sağlamak üzere uygun, yeterli sayıda kolayca erişilebilir barınaklar oluşturmak ve mağdurların yardımına proaktif bir biçimde koşmak üzere gerekli yasal ve diğer tedbirleri almak zorundadır.” Türkiye’de kadın sığınma evlerinin mevcut yatak kapasitesi yalnızca 3842’dir.

“SORUN OLARAK GÖRÜLMESİ ÇOK VAHİM”

Mart ayından bu yana salgın sürecince, zaman zaman uygulanan kısıtlamalarla evlerde kalınması, devlet kurumlarında salgın tedbirleri bahanesiyle kadınlara yönelik hizmet sağlamada aksaklıklar yaşanması, nedeniyle kadınlar daha savunmasız kalmışlar, kadına yönelik şiddet artmıştır. Henüz geçen hafta İzmit’te Özlem Güneş eşi tarafından boğularak öldürülmüşken büyükşehir belediye başkanı sıfatıyla Büyükakın tarafından kadınları koruyacak mekanizmaları geliştirmenin öncelikli bir sorun olarak görülmemesi çok vahimdir. Sığınma evlerinin sayılarının arttırılmasını, kadın danışma merkezleri kurularak şiddete maruz kalan kadınlara etkili hizmet sağlanmasını talep ediyoruz. Yaşamlarımızdan da haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz.”