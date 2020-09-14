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14 Eyl 2020 - 20:10- Ekonomi G: 14 Eyl 2020 - 20:11

Özel okul velilerine KDV müjdesi

Gelir İdaresi Başkanlığı 1 Eylül itibariyle yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen özel okul ücretlerindeki KDV'nin fatura kesilmiş olsa bile veliye geri ödeneceğine dair görüş verdi
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Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 Eylül 2020'den 30 Haziran 2021 tarihine kadar Katma Değer Vergisi ( KDV) yüzde 1'e indirilen eğitim öğretim ücretlerine ilişkin bir müjde de Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan geldi. Gelir İdaresi, yüzde 1'e indirilen KDV'ye konu olan eğitim öğretim ücretinin 1 Eylül'den önce ödenip faturasının kesilmiş olması halinde bile aradaki yüzde 7'lik farkın veliye ödenmesi gerektiği görüşünü açıkladı. Maliye, Özel Okullar Derneği'nin sorusu üzerine gönderdiği yazıda öncelikli olarak verdiği kararın 3065 sayılı KDV Kanunu'na dayandırıldığını bildirdi.

MÜKELLEFE İADE EDİLECEK

Kanunun 8/2 maddesinde, vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya KDV'yi fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür vesikalarda KDV gösterenlerin, bu vergiyi ödemekle mükellef olduğu, bu hususun kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerli olduğu, bu gibi sebeplerle fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazine'ye ödenen verginin işlemi yapan mükellefe iade edileceği belirtildi. Ancak söz konusu iadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri verilmesinin şart olduğu da ifade edildi.

MALIN TESLİMİ VEYA HİZMETİN YAPILMASI

Habertürk'ün haberine göre; Kanunun 10/a maddesinde, vergiyi doğuran olayın, malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla, 10/b maddesinde ise malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle, 10/c maddesinde ise kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılmasıyla meydana geleceği da hatırlatılıyor.

VERGİYE TABİ İŞLEMLER

35'inci maddesinde de malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzelteceği, bunun için iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olmasının ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesinin şart olduğu kaydediliyor.

GİDER PUSULASI İLE GERİ VERİLECEK

Açıklamada 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için 1 Eylül 2020 tarihinden önce düzenlenmiş faturalarda yüzde 8 oranında KDV hesaplanarak beyan edilmiş olması halinde, aradaki yüzde 7'lik KDV farkının alıcılara iadesinin gider pusulası düzenlenerek yapılmasının mümkün olduğu bildirildi. Eğitim ve öğretim hizmeti veren mükellefler yani okullar ise gider pusulalarındaki KDV tutarlarını belgenin düzenlenerek alıcıya iadenin yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilecek.

14 Eyl 2020 - 20:10 - Ekonomi

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