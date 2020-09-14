Kocaeli Marmara Koleji’ne yeni koordinatör

Kartepe Köseköy’deki 65 dönüm üzerine kurulu dev kampüsünde anaokulundan itibaren geleceğin uluslararası bilincine sahip tam donanımlı gençlerini yetiştiren Kocaeli Marmara Koleji Genel Koordinatörlük görevine İzmit Ulugazi, Yahya Kaptan ve 23 Nisan İlkokulları’nda toplam 31 yıl müdür olarak görev yapan Necati Kal getirildi.

“HEYECANLA GÖREVİME BAŞLIYORUM”

Marmara Eğitim Kurumları ailesine katılmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Kal, ”10 Eylül 2020 tarihi itibari ile Kocaeli Marmara Koleji'nde Genel Koordinatör olma gurunu yaşıyorum. Küreselleşen dünyanın evrensel değerleri ile çelişmeden ulusal değerlerimizi geliştirerek koruyacak bir anlayış ve yapıda Atatürkçü nesiller yetiştirmek ideali ile eşi ve benzeri bulunmayan eğitim ve öğretim için tasarlanmış gerekli her türlü donanıma sahip bir kurumda gelecek nesillerimizi yetiştirme heyecanı ile görevime başlıyorum” dedi.

NECATİ KAL KİMDİR?

10 Mart 1954 Rize Ardeşen doğumlu olan Kal, Rize Öğretmen Okulu ve Eskişehir AÖF Lisans mezunu. 1989-1995 yılları arasında İzmit Ulugazi İlkokulu Müdür Yardımcısı ve Müdür Baş Yardımcısı olarak çalıştı. 1995-1998 yılları arasında Derince Fatih İlköğretim Okulu’nda Okul Müdürü, 1998-2005 yılları arasında Ulugazi İlköğretim Okulu Okul Müdürü, 2005-2011 yılları arasında Yahya Kaptan İ.Ö.O’nda Okul Müdürü, 2011-2015 yılları arasında Ulugazi İ.Ö.O’nda Okul Müdürü ve 2015-2019 yılları arasında 23 Nisan İ.Ö.O’nda Okul Müdürü olarak görev aldı. Kal, evli ve 3 çocuk babasıdır.