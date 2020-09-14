AKP Gebze'ye 6 isim konuşuluyor

AKP Genel Merkez, Gebze’de değişimden yana karar alırken, bu kapsamda önceki gün ilçe binasında temayül yoklaması yapıldı. AKP İl Koordinatörü Hikmet Ayar ile AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de temayül teşkilatın yanında yer aldı. Ana kademe, meclis üyeleri, kadın, gençlik ile mahallelerin icra yönetimleri ile yeni bir başkan arayışına giren AKP Gebze'de temayüle ilgi yüksek oldu.
ANKARA’YA DAVET EDİLECEKLER
AKP İl Koordinatörü Hikmet Ayar, partililere temayül kağıdına 3 ismi yazmaları gerektiğini ve bunun dışında yapılan işlemin geçersiz olacağını söyledi. Temayül yoklamasında ön plana çıkacak isimlerin genel merkez tarafından Ankara’ya davet edileceği ve ardından ilçe başkanının belirleneceği belirtildi. AKP kulislerinde başkanlık için Recep Kaya, Hasan Soba, Engin Güzel, Yalçın Coştur, Hüseyin Kurt ve Ufuk Ekinci’nin isimleri konuşuluyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.