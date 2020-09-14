Mücahid Vural daire başkanı oldu

Geçtiğimiz dönem Darıca Belediyesi’nde Özel Kalem Müdürlüğü ve bir dönemde Darıca Gençlerbirliği’nin başkanlığını yapan Mücahid Vural, İzmir Ege Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak’ın imzasıyla Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak atandı.

“BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLIYORUM”

Hemen görevine başlayacağını belirten Vural şu ifadelere yer verdi: “İzmir Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın imzalamış olduğu görevlendirme ile Ege Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı görevine bugün itibariyle başlıyorum” dedi.