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14 Eyl 2020 - 15:09- Siyaset G: 14 Eyl 2020 - 15:11

Gebze sebze ve meyve haline CHP'den ziyaret

CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve yönetimi, Gebze sebze ve meyve hali esnafını ziyaret etti.
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CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve yönetimi, hal esnafını ziyaret etti. Esnaf ziyaretin de kısa bir açıklama yapan Orhan, "Güne, mesaileri gece yarısından başlayan hal esnafını sabaha karşı ziyaret ederek başladık. Sorunlarını paylaştılar, öneriler sundular. Çözüm noktasında bizler nasıl yardımcı olabiliriz anlattık” ifadelerini kullandı.

14 Eyl 2020 - 15:09 - Siyaset

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