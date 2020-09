SP ziyaretlerine devam ediyor

Saadet Partisi (SP) Gölcük İlçe Teşkilatı geçtiğimiz Cuma günü başladıkları ziyaretlere devam ediyor. Gerçekleştirilen ziyarete Gölcük İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, İl Başkan Yardımcısı Selman Çoban, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Şakir Akyer ve Hüseyin Tapanoğlu katılım sağladı. Gerçekleştirilen ziyarette Yıldız şunları söyledi: “Güçlü bir ekonominin mümkün olduğunu, geçmişte de olduğu gibi yapılabilirliğini, her fırsatta her ziyaretimizde halkımıza anlatıyoruz. Cuma günümüzün hayrı ve bereketinden aldığımız enerji ile insanımıza ulaşmak, hasbihal etmek, adil paylaşımlı haksız kazanımların terk edildiği bir sistemin mümkün olduğunu vurgu ile hakkı haykırmak, bizleri her zaman mutlu etmiştir”