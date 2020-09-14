Hale ile Emre hayatlarını birleştirdi

Körfez’de ikamet eden, geniş bir çevre tarafından tanınan Ümit Tunca ile Semra Tunca çiftinin güzel kızları Hale, düzenlenen görkemli düğün töreni ile bir ömür boyu beraber olmak için Rabia-İsmail Efe çiftinin yakışıklı oğulları Emre ile 'evet' diyerek evlilik kervanına katıldı.

GENİŞ KATILIM

Düzenlenen düğün törenine her iki ailenin yakınları, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve il yöneticileri, İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fevzi Canbaz, sevenleri ve çok sayıda davetli topluluğu katıldı. Semra-Ümit Tunca çifti düğün törenine gelen konuklarla yakından ilgilendi. Düğün töreninin ilk dansını gelin ile damat gerçekleştirdi. Diğer konuklarda gelin ile damada eşlik ettiler. Nikahları gerçekleşen gelin ile damat, bu güzel ve özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini belirttiler.