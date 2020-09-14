AKP İzmit'in adayı Güney oldu

AKP İzmit İlçe Başkanlığı’nın Pazar günü saat 11:00’de Uluslar arası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 5. Olağan İlçe Kongresi’nde başkan adayı, Avukat Ali Güney olarak belirlendi. Ali Güney, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Atanmış bir ilçe başkanı olarak görev yapıyordum. İlk kongremi gerçekleştireceğim. Teşkilatımızın güven duyup, adaylık sürecinde destek sunmasından büyük onur duydum. İl Başkanımız başta olmak üzere, bütün teşkilatımıza teşekkür ediyorum. İzmit’imize yakışır şekilde bir kongre gerçekleştireceğiz. İzmit’te yeni bir başlangıcın ilk adımı olacak. Yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyoruz" dedi.