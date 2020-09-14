Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
14 Eyl 2020 - 15:19- Gündem G: 14 Eyl 2020 - 15:24

Acil kan aranıyor

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde yatan Mehtap Karacan için acil B Rh (+) Trombosit ve Eritrosit kan aranıyor
mask

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde yatan Mehtap Karacan için acil B Rh (+) Trombosit ve Eritrosit kana ihtiyaç var. Kan vermek isteyenler Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne başvurabilir. İletişim için 0535 433 00 34/ Nur Karacan numarayı arayabilirsiniz. 

14 Eyl 2020 - 15:19 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Mücahid Vural daire başkanı oldu mask
Mücahid Vural daire başkanı oldu
Gebze'ye yeni diş hastanesi mask
Gebze'ye yeni diş hastanesi
Kocaeli'de büyük kütüphane atılımı mask
Kocaeli'de büyük kütüphane atılımı
Duraklar ve yaya üst geçit asansörleri temiz tutuluyor mask
Duraklar ve yaya üst geçit asansörleri temiz tutuluyor
KOSKEM 2020 sezonunu kayıpsız kapattı mask
KOSKEM 2020 sezonunu kayıpsız kapattı
Baro Başkanı Gültekin: Bir dönem daha görev talep ediyorum mask
Baro Başkanı Gültekin: Bir dönem daha görev talep ediyorum
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dezenfektan kutusuna kireç sökücü döküldü! 2 yaralı mask
Dezenfektan kutusuna kireç sökücü döküldü! 2 yaralı
Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı! mask
Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı!
Bebeğini kaybetti, yola atlayarak intihara kalkıştı! mask
Bebeğini kaybetti, yola atlayarak intihara kalkıştı!
Virüs korkusuyla ayrılmadığı evinde ölü bulundu mask
Virüs korkusuyla ayrılmadığı evinde ölü bulundu
Miras davasında mezarlar açılacak  mask
Miras davasında mezarlar açılacak 
Meclis üyesi Çelik hayatını kaybetti! mask
Meclis üyesi Çelik hayatını kaybetti!

GALERİ

İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi mask
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler... mask
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler...
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki... mask
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki...
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası! mask
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası!
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor mask
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor
TEM'de feci kaza! 1 yaralı mask
TEM'de feci kaza! 1 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL