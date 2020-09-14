Acil kan aranıyor

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde yatan Mehtap Karacan için acil B Rh (+) Trombosit ve Eritrosit kana ihtiyaç var. Kan vermek isteyenler Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne başvurabilir. İletişim için 0535 433 00 34/ Nur Karacan numarayı arayabilirsiniz.