68 operasyonda 19 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 7 Eylül – 13 Eylül tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen64 ayrı operasyonda466 gram esrar, 8 gram eroin, 42 gram sentetik uyuşturucu, 605 gram metamfetamin, 10 adet sentetik uyuşturucu, 124 kök kenevir, 3 adet tabanca, 11 adet fişek, 5 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 790 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 98 şahsa adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklanırken 3’ü adli kontrolle, diğer 73 kişi serbest bırakıldı. Şüphelilerden üçü ise adliyeye sevk edilecek.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen 4 ayrı olayda ise 75 kök kenevir, 3.2 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda adli işlem yapılan 8 şüphelinin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.