Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
14 Eyl 2020 - 17:36- Asayiş G: 14 Eyl 2020 - 17:39

Kocaeli’de yanan iş makinesi ağaçlık alanı tutuşturdu

Dilovası'nda ormanlık alanda çalışırken yanmaya başlayan iş makinesinden sıçrayan alevler ağaçlık alanı tutuşturdu. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Yangın, Dilovası Köseler köyü sapağı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim hatların altında bakım ve temizlik amaçlı çalışma yapan paletli iş makinesinden bir anda alevler yükselmeye başladı. Yanmaya başlayan iş makinesinden sıçrayan alevler kısa sürede ormanlık alana da sirayet etmesi sonucu ağaçlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

14 Eyl 2020 - 17:36 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kablo hırsızlığında 2 şüpheli tutuklandı mask
Kablo hırsızlığında 2 şüpheli tutuklandı
68 operasyonda 19 kişi tutuklandı mask
68 operasyonda 19 kişi tutuklandı
Bisiklet sürücüsü, otomobile tutunarak ilerledi mask
Bisiklet sürücüsü, otomobile tutunarak ilerledi
21 bin TL'lik kablo çalan 3 kişi yakalandı! mask
21 bin TL'lik kablo çalan 3 kişi yakalandı!
Otomobil takla attı! 1 yaralı mask
Otomobil takla attı! 1 yaralı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü ölümden döndü mask
Direksiyon başında fenalaşan sürücü ölümden döndü
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dezenfektan kutusuna kireç sökücü döküldü! 2 yaralı mask
Dezenfektan kutusuna kireç sökücü döküldü! 2 yaralı
Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı! mask
Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı!
Bebeğini kaybetti, yola atlayarak intihara kalkıştı! mask
Bebeğini kaybetti, yola atlayarak intihara kalkıştı!
Virüs korkusuyla ayrılmadığı evinde ölü bulundu mask
Virüs korkusuyla ayrılmadığı evinde ölü bulundu
Miras davasında mezarlar açılacak  mask
Miras davasında mezarlar açılacak 
Meclis üyesi Çelik hayatını kaybetti! mask
Meclis üyesi Çelik hayatını kaybetti!

GALERİ

İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi mask
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler... mask
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler...
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki... mask
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki...
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası! mask
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası!
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor mask
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor
TEM'de feci kaza! 1 yaralı mask
TEM'de feci kaza! 1 yaralı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL