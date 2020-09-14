“Hastalığın bulaşma hızında yavaşlama yok”

Türkiye’nin günlük corona virüsü verileri açıklandı. Tabloya göre test sayısı 112 bin 563 artarak 8 milyon 632 bin 123’e ulaştı.

Son 24 saatte bin 716 vaka tespit edildi, vaka sayısı 292 bin 878’e çıktı. 63 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 119’a yükseldi.

Bugün iyileşen bin 225 hastayla birlikte toplamda 260 bin 58 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.1 ağır hasta sayısı da bin 301 oldu.

“HASTALIĞIN BULAŞMA HIZINDA YAVAŞLAMA YOK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona verilerini değerlendirdi.

Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlamanın olmadığını belirten Bakan Koca, “Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım” ifadelerini kullandı.

DÜN BİN 527 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı’nın 13 Eylül tablosuna göre bin 527 vaka tespit edilmiş, 57 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 102 hasta sağlığına kavuşmuştu.