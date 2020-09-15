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15 Eyl 2020 - 09:30- Siyaset G: 15 Eyl 2020 - 09:34

“Uzaktan eğitim var, internet yok”

CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan il genelinde uzaktan eğitim sürecinde yaşanan internet bağlantı sorununu TBMM gündemine taşıdı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yanıtlanmak üzere bir dizi soru yönelten Tarhan öğrencilerin bu süreçte yaşadığı mağduriyete dikkat çekerek şunları söyledi: “Uzaktan eğitim yoluyla da olsa eğitimlerine devam edemiyor Kocaelili öğrencilerimiz. Çünkü ilimizde pek çok noktada alt yapı yetersiz. Çayırova gibi bazı ilçelerimizde internet durma noktasına geldi. Uzaktan eğitim kararı alan yetkililer de, altyapıdan sorumlu olan kamu kurumları da vatandaşların şikayetleri karşısında sorumsuz ve ilgisiz bir tavır takınıyor. Bu durum kabul edilemez.”

ÖĞRENCİLER DERSE ULAŞAMIYOR, MİLLİ EĞİTİM UYUYOR MU?

31 Ağustos’ta başlayıp 18 Haziran’da bitecek yeni eğitim-öğretim yılı ağırlıklı olan uzaktan eğitim üzerinden yapılacak. Uzaktan eğitim konusunda YÖK ve Üniversiteler de Milli Eğitim Bakanlığını izliyor. Üniversiteler peş peşe eğitim-öğretimin uzaktan yapılacağına yönelik kararlarını ilan ediyor. Ancak Tarhan’a göre, “Ortada çok ciddi bir planlama ve alt yapı eksikliği sorunu var. Her şeyden önce pek çok öğrenci bilgisayar ve tablet gibi dersleri internetten takip edecek cihazlardan yoksun. Kaldı ki bu cihazlar olsa bile internet altyapısı uzaktan eğitimi kaldırmıyor. Bu noktada yanıtlanması gereken o kadar soru var ki. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı Kocaeli’ndeki internet alt yapısının iyileştirilmesi noktasında diğer devlet kurumlarından talepte bulundu mu? Ayrıca genel olarak Kocaeli, özel olarak ise Çayırova’da internet alt yapısı ve teçhizat eksikliği nedeniyle uzaktan eğitim derslerini takip edemeyen öğrencilerinin mağduriyetlerini giderecek alternatif bir program üzerinde çalışıyor mu Bakanlık? Ne olacak öğrencilerin durumu? Sırf birileri işini yapmıyor diye derslerinden geri kalmaları doğru mu?

 ALTYAPI YOK, AMA ALTYAPI BAKANLIĞI VAR

 Tarhan’a göre bu mağduriyette pay sahibi bir diğer kurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Çünkü internet bağlantısındaki alt yapı eksikliği doğrudan doğruya onları ilgilendiriyor. İhmale dikkat Kocaeli Milletvekili sözlerine şu şekilde devam etti:“Normalde bu iki bakanlığın internete erişimin iyileştirmesi noktasında birlikte çalışması gerek. Eş güdüm olmadan böylesine önemli bir konuda mağduriyeti gidermek mümkün değil. Haklı olarak şu soruyu sormak lazım: Kocaeli’nin her yerinden şikayet sesleri yükseliyor. Çayırova halkı ise perişan. Peki, sorun ne zaman giderilecek? Dersler akıp gidiyor. Öğrenciler mağdur. Eğitim-öğretim yılı içinde daha fazla zaman kaybetmeden hangi tedbirler alınacak? Vatandaşlarımız adına konunun takipçisi olacağız.” 

 

15 Eyl 2020 - 09:30 - Siyaset

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