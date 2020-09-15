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15 Eyl 2020 - 09:49- Gündem G: 15 Eyl 2020 - 10:59

11 yaşında koronavirüse yenildi

Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hayati Aydın'ın 11 yaşındaki yeğeni Esranur Kartal koronavirüse yenik düştü.
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Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hayati Aydın'ın 11 yaşındaki yeğeni Esranur Kartal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Erzurum'da ikamet eden 11 yaşındaki Esranur Kartal yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Minik kız verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Aydın, sosyal medyasından, "Erzurum’da Yeğenim Gafur Kartal'ın 11 yaşındaki gözbebeği Esranur Kartal, koronavirüsüne karşı yaptığı mücadelede yenik düştü. Kendisi günahsız bir melekti. Arkadaşı olan melekelerin yanına gitti. Allah gani, gani rahmet etsin . Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Ailesinin Sevenlerinin, hepimizin başı sağolsun" mesajını paylaştı.

15 Eyl 2020 - 09:49 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Vatandaş Mehmet - Allah CC rahmet eylesin amin.Ailesine baş sağlığı diliyorum

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 15 Eylül 10:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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