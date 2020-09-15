11 yaşında koronavirüse yenildi

Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hayati Aydın'ın 11 yaşındaki yeğeni Esranur Kartal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Erzurum'da ikamet eden 11 yaşındaki Esranur Kartal yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Minik kız verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ
Aydın, sosyal medyasından, "Erzurum’da Yeğenim Gafur Kartal'ın 11 yaşındaki gözbebeği Esranur Kartal, koronavirüsüne karşı yaptığı mücadelede yenik düştü. Kendisi günahsız bir melekti. Arkadaşı olan melekelerin yanına gitti. Allah gani, gani rahmet etsin . Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Ailesinin Sevenlerinin, hepimizin başı sağolsun" mesajını paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatandaş Mehmet - Allah CC rahmet eylesin amin.Ailesine baş sağlığı diliyorum
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.