11 yaşında koronavirüse yenildi

Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hayati Aydın'ın 11 yaşındaki yeğeni Esranur Kartal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Erzurum'da ikamet eden 11 yaşındaki Esranur Kartal yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Minik kız verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

VİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Aydın, sosyal medyasından, "Erzurum’da Yeğenim Gafur Kartal'ın 11 yaşındaki gözbebeği Esranur Kartal, koronavirüsüne karşı yaptığı mücadelede yenik düştü. Kendisi günahsız bir melekti. Arkadaşı olan melekelerin yanına gitti. Allah gani, gani rahmet etsin . Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Ailesinin Sevenlerinin, hepimizin başı sağolsun" mesajını paylaştı.