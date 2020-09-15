Aranan hükümlü polise yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında silahla yağma suçundan tutuksuz yargılanan ve hakkında 11 yıl 8 ay ağır hapis cezası verilen Ü.G. isimli şahıs, kararın onanmasının ardından polis ekiplerince her yerde aranmaya başlandı. Şüphelinin Körfez ilçesinde olduğunu belirleyen polis ekipleri Ü.G. isimli şahsı düzenledikleri operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Ü.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.