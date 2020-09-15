Kural ihlali yapan 217 kişiye para cezası 

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 14 Eylül günü yapılan kontrollerde bin 461 iş yeri denetlenirken 20 bin 197 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 17 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 6 şahsa ve maske takmadığı için 194 şahsa olmak üzere toplam 217kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 44 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.