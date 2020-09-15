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15 Eyl 2020 - 10:54- Gündem G: 15 Eyl 2020 - 10:59

Bakanlık ifşa etti! Büyük sahtekarlık...

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını korumaya, gıdada  taklit ve tağşiş yapanlara göz açtırmamaya devam ediyor. Bu kapsamda,  taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit  edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürün Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunuldu.
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Vatandaşın sağlığı söz konusu olunca kimsenin gözünün yaşına  bakmayacaklarını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu kapsamda son olarak 91 firmanın 113 parti ürününü ifşa  ettiklerini duyurdu.

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve  tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin  korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve  gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve  dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerini Bakanlık  olarak büyük bir titizlikle yürütüyoruz.

Her zaman söylediğim gibi en etkin denetimci vatandaşımızdır. Söz  konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde  Bakanlığımızca yürütülen  denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen  denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin  bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması  yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır. Bir usulsüzlük  gördükleri anda vatandaşlarımızın Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp Gıda İhbar Hattı aracılığı ile bize  ulaşmalarını, şikayetlerini iletmelerini rica ediyorum.”

Son yapılan ifşa ile beraber, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.609 firmaya ait 3.605 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.

Taklit ve tağşiş yapan markalar ve ürünleri buraya tıklayarak GÖREBİLİRSİNİZ...

15 Eyl 2020 - 10:54 - Gündem

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