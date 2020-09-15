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15 Eyl 2020 - 11:02- Gündem G: 15 Eyl 2020 - 11:05

“En çok o esnaflar yara aldı”

14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası, bu yıl pandemi nedeniyle sınırlı bir şekilde kutlandı. Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından konuşma yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, “en çok kahveci esnafı, kantinci esnafı ve servis işletmecileri etkilendi. En çok onlar yara aldı” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Her yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında ilimizde coşkuyla kutlanan Ahilik Haftası, bu yıl Koronavirüs nedeniyle sınırlı programla kutlandı. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ahilik Haftası kapsamında İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Düzenlenen törene Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer ve çok sayıda esnaf odası başkanı katılım gösterdi.

Atatürk Anıtı’na Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş’un çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu; İstiklal Marşı okundu. Yapılan törenin ardından açıklama yapan Durmuş, “Her yıl gerçekleştirdiğimiz ahilik haftası törenleri bu yıl Covid-19 sebebiyle az katılımcıyla kutlandı. Bazı programları da iptal ettik.  İnşallah ülkemiz bu virüsten bir an önce kurtulur. Önümüzde ki yıllarda yine eskisi gibi neşeli ve kabalık olarak kutlarız” dedi.

“EN ÇOK ONLAR YARA ALDI”

Esnafın işlerinin düştüğünü belirten Durmuş, “Koronavirüs sürecinden bütün esnaf etkilendi. Ama en çok kahveci esnafı, kantinci esnafı ve servis işletmecileri etkilendi. En çok onlar yara aldı. Esnafın işleri yüzde 70 oranında düştü. Berber esnafı açık ama eskisi gibi iş yapmıyorlar. Allah inşallah bizi bu musibetten kurtarır” ifadelerine yer verdi. Çelenk töreninin ardından heyet, Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.

15 Eyl 2020 - 11:02 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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