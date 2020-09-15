Pepsıco Türkiye dijital uygulamalarıyla dünyaya örnek oluyor

Yeni nesil dijital uygulamalarıyla tüm operasyonlarını daha verimli ve etkin hale getirmeye başlayan PepsiCo Türkiye, “Dükkan Senin” ve “Kazandirio” projeleriyle Türkiye’den dünyaya dijital uygulama ihraç etmeyi sürdürüyor. PepsiCo Türkiye, “Dükkan Senin” uygulamasıyla 38 Bin bakkalın yanında olarak PepsiCo’nun global yapılanması içinde örnek gösterilen bir işe imza atarken “Dükkan Senin” şimdiden 5 ülkede aynı şekilde uygulanmaya başladı.

Yaşanan koronavirüs süreci; teknoloji, inovasyon ve dijitalleşmenin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gösterirken bu konuda yatırım yapan şirketleri de bir adım daha öne çıkarmaya devam ediyor.

Dijitalleşmeye uzun yıllardır yatırım yapan PepsiCo Türkiye, bu konuda hem bölgemizde hem dünyada örnek işlere imza atmayı sürdürüyor. “Dükkan Senin”, “Kazandirio” ve “PepSell Mobile” gibi bir çok yenilikçi uygulamasıyla dijitalleşmeyi sahaya taşıyor. Dijitalleşmeyi kullanarak “A’dan Z’ye tüm operasyonlarını daha verimli ve etkin hale getiriyor.

DÜKKAN SENİN UYGULAMASI 5 ÜLKE TARAFINDAN ÖRNEK ALINDI

PepsiCo’nun geleneksel kanaldaki müşterileri olan bakkal ve marketlerle uzun vadeli ilişkiler kurmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği online bir platform olan “Dükkan Senin” uygulaması PepsiCo’nun global yapılanması içerisinde her geçen gün daha da fazla ilgi çekmeye devam ediyor. Yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirilen ve Türkiye’de 81 ili kapsayan müşteri sadakat programı “Dükkan Senin” platformu, bölgede örnek uygulama olarak seçilirken şimdiden 5 ülkede uygulanması için çalışmalar başladı. Müşterilere ürün alımları ve portal üzerindeki çeşitli aktiviteler sayesinde yüzlerce hediye kazanma fırsatı sunan “Dükkan Senin” uygulaması, Türkiye’de 38 Bin bakkalın yanında olarak, onların hayatını kolaylaştırıyor.

KAZANDIRİO GLOBALDE EN İYİ UYGULAMALARDAN BİRİ OLARAK SEÇİLDİ

PepsiCo’nun promosyon süreçlerini dijitalleştirdiği, tüketicileri başta olmak üzere müşteri ve çalışanlarını kapak, kupon toplama zorluklarından kurtaran “KazandıRio” uygulaması ise daha 2. yılını doldurmadan 9 milyona yakın indirme sayısına ulaşarak globalde en iyi uygulamalardan biri olarak seçildi. Tüketici ve müşteri olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan uygulamanın, “KazandıRio İş” versiyonunda ise PepsiCo’nun kurumsal satış kanalları promosyon kampanyalarını dijital kanaldan yönetebiliyor.

PepsiCo Türkiye bunun dışında sahadaki iş süreçlerini verimli hale getirmek üzere sahada satış yapan ekipleri desteklemek üzere “PepSell Mobile”uygulamasını geliştirmiş bulunuyor. Bu uygulamayla satış yapan ekipler, ellerindeki tabletler aracılığıyla sahada anlık olarak nokta bazında yönlendirme yaparak satış yapabiliyorlar.

Önümüzdeki dönemde özellikle e-ticaret ve dijitalleşme gibi teknoloji yatırımlarına odaklanmaya devam etmeyi planlayan PepsiCo Türkiye, “Dükkan Senin” ve “Kazandirio” uygulamalarına yatırım yapmayı sürdürecek. Satış ekibinin dijitalleşmesi adına bu yıl başlattığı Pepsell Mobile yatırımlarına da hız kesmeden devam edecek.