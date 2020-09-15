Sporda tüm branşlarda yeni eğitim modeli

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tüm branşlarda kalıcı olarak ihtiyaca cevap verecek yeni bir eğitim modeli hayata geçiriliyor. Yeni eğitim modeliyle sporda verimliliği artırmak, ulusal ve uluslararası müsabakalara sporcular yetiştirmek amaçlanıyor. 6 ay sürecek eğitimde ilk olarak davet üzerine Afyonkarahisar’a gelen Yüzme Milli Takım Antrenörü Doç. Dr. Erkan Günay antrenörlerle bir araya gelerek teorik ve uygulamalı eğitim verdi. Hafta sonu yapılan eğitimde Günay, 'Türk yüzmesi ve Türkiye’de spor' gibi teorik eğitimlerden sonra serbest stil tekniğinin nasıl olması gerektiğini uygulamalı olarak anlattı.