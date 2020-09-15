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15 Eyl 2020 - 13:06- Spor G: 15 Eyl 2020 - 13:08

Akdoğan: Kocaeli’ni temsil ediyoruz

3.Lig 3.Grup’ta sezonun ilk maçını Pazar günü oynayacak olan Gölcükspor rötuş yapıyor
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Gölcükspor, yeni bir sezona hazırlanıyor. 35 yıldır 3.Lig’den düşmeyen Türkiye’deki tek takım olan Gölcükspor, 36’ncı yılına adım atacak. Takım, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kamp sonrası iki günlük iznin ardından çalışmalara yeniden başlayan Şimşekler, koşu istasyon ve top çalışmasının ardından, geri kalan bölümde dar alanda çift kale maç yaptı.

ÇARŞAMBA İLE KARŞILAŞACAK…

2020-21 sezonunun ilk maçında pazar günü Çarşambaspor’u ağırlayacak olan Gölcükspor, bu maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın teknik patronu Tunahan Akdoğan, “Gün birlik günüdür. Kenetlemeliyiz ve tribünde olmasak da takımımızı kentte desteklemeliyiz. Gölcük ve Kocaeli’ni temsil ediyoruz. Bunu bilincindeyiz” dedi.

 

15 Eyl 2020 - 13:06 - Spor

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