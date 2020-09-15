Akdoğan: Kocaeli’ni temsil ediyoruz

Gölcükspor, yeni bir sezona hazırlanıyor. 35 yıldır 3.Lig’den düşmeyen Türkiye’deki tek takım olan Gölcükspor, 36’ncı yılına adım atacak. Takım, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kamp sonrası iki günlük iznin ardından çalışmalara yeniden başlayan Şimşekler, koşu istasyon ve top çalışmasının ardından, geri kalan bölümde dar alanda çift kale maç yaptı.
ÇARŞAMBA İLE KARŞILAŞACAK…
2020-21 sezonunun ilk maçında pazar günü Çarşambaspor’u ağırlayacak olan Gölcükspor, bu maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın teknik patronu Tunahan Akdoğan, “Gün birlik günüdür. Kenetlemeliyiz ve tribünde olmasak da takımımızı kentte desteklemeliyiz. Gölcük ve Kocaeli’ni temsil ediyoruz. Bunu bilincindeyiz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.