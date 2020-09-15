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15 Eyl 2020 - 13:09- Spor G: 15 Eyl 2020 - 13:11

Sakatlıkların tedavisinde sahiplenme önemli

Uzmanlara göre, sporcu yaralanmaları arasında ezilmeler, kan birikmeleri, burkulma çeşitleri, kırık, çatlak, kas ağrısı, zorlanması ve yırtılması; bağ ve tendon kopmalarıyla, eklem ve adale rahatsızlıkları sayılabiliyor. Fiziksel muayene ve bu esnada sorulacak sorularla çoğu sakatlanma tahmin edilebiliyor. Ancak tam sonuçlar için röntgen, tomografi ve MR gibi görüntüleme yöntemlerine başvurulması gerekiyor.
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Uzmanlar, sporcuların tedavide baş aktör olduğunu hatırlatarak, süreci de iyi sahiplenmeleri gerektiğini söylüyor. Soğuk uygulamaları, bandajlama, atel işlemleri en yaygın ilk yardım uygulamaları olarak gösteriliyor. Şişlik ve kanamayı yavaşlatan bir uygulama olmasıyla soğuk uygulamaları, oldukça önemli. Aynı şekilde şişlik ve kanamayı azaltmak adına, eğer yapılabiliyorsa, yaralı bölgeyi kalp seviyesinin üzerinde, havada tutmak da oldukça faydalı oluyor. Elbette ilk yardım uygulandıktan sonra sporcunun en doğru taşıma yöntemiyle gerekli merkezlere götürülüp, tedavinin orada devam etmesi gerekiyor.

REHABİLİTASYON ÖNEMLİ…

Ve uzmanlar, yaralanma tedavilerini şöyle bitiriyor: Tedavi hafif olduğu durumlarda istirahat ve fizik tedavi uygulamaları, gerekli medikal takviyelerle desteklenebilir ve iyileşme süreci bu şekilde atlatılabilir. Ancak bazı durumlarda uzun süreli rehabilitasyon tedavisi gerekmektedir. Eğer cerrahi uygulama söz konusuysa öncelikle ameliyata hazırlık, daha sonra ameliyat ve ameliyat sonrası dönemler birer birer aşılmalıdır. Bu tedavilerdeki ana amaç her zaman sporcunun en sağlıklı şekilde spor hayatına geri dönebilmesidir. Eş zamanlı olarak sporcunun eklem hareketlerinin kısıtlanmaması, mevcut çevikliğinin ve gücünün korunması sağlanır.

15 Eyl 2020 - 13:09 - Spor

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