Sporcu, sağlığını tehlike atma !..

Sporcu rahatsızlıkları bazen uzun soluklu süreçlerde rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmaları içerebilir, pahalı tedaviler gerekebilir. Bu açıdan hem ekonomik hem de tıbbi olarak problem oluşturabilir. En önemli sorun, kişinin sporunu icra etmesinin önünün tıkanması ve gelişimini durdurması kaynaklıdır. Dolayısıyla bu rahatsızlıkları yaşamadan evvel önlemler almak, risk faktörlerini belirleyerek buna göre adımlar atmak gerekir.
KENDİNE SAHİP ÇIK…
Yaş ve cinsiyet faktörleri kritiktir. Gelişme dönemindeki bir insanla yetişkinlik döneminde olan bir insanın aynı sporu gerçekleştirirken dahi farklı antrenman modelleri izlemeleri gerekebilir. Zamanla kuvvetlenen vücut parçaları veya zamanla güçten düşen kas dokuları göz önünde bulundurularak antreman programları oluşturulmalı, güçsüz yönlerin iyileştirilmesi gerekmektedir. Genç bir bireyde onu güçlendirecek çalışmalar yapılırken, yetişkin bir bireyde güçlenme yerine yavaş yavaş kaybolan çevikliği korumak adına çalışmalar yapılabilir.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.