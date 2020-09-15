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15 Eyl 2020 - 13:11- Spor G: 15 Eyl 2020 - 13:12

Sporcu, sağlığını tehlike atma !..

Sporcu yaralanmaları gerçekleştirilen spor aktiviteleri esnasında oluşabilecek hasarların tümünü kapsayan bir terimdir. Bedende sakatlığa maruz kalabilecek tüm parçaların, yaratılan etkiye karşı bir tepki toleresi vardır ancak bu eşiğin üzerine çıkıldığında sakatlık gerçekleşir.
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Sporcu rahatsızlıkları bazen uzun soluklu süreçlerde rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmaları içerebilir, pahalı tedaviler gerekebilir. Bu açıdan hem ekonomik hem de tıbbi olarak problem oluşturabilir. En önemli sorun, kişinin sporunu icra etmesinin önünün tıkanması ve gelişimini durdurması kaynaklıdır. Dolayısıyla bu rahatsızlıkları yaşamadan evvel önlemler almak, risk faktörlerini belirleyerek buna göre adımlar atmak gerekir.

KENDİNE SAHİP ÇIK…

Yaş ve cinsiyet faktörleri kritiktir. Gelişme dönemindeki bir insanla yetişkinlik döneminde olan bir insanın aynı sporu gerçekleştirirken dahi farklı antrenman modelleri izlemeleri gerekebilir. Zamanla kuvvetlenen vücut parçaları veya zamanla güçten düşen kas dokuları göz önünde bulundurularak antreman programları oluşturulmalı, güçsüz yönlerin iyileştirilmesi gerekmektedir. Genç bir bireyde onu güçlendirecek çalışmalar yapılırken, yetişkin bir bireyde güçlenme yerine yavaş yavaş kaybolan çevikliği korumak adına çalışmalar yapılabilir.

15 Eyl 2020 - 13:11 - Spor

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