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15 Eyl 2020 - 13:22- Asayiş G: 15 Eyl 2020 - 14:48

Bahçeden ceviz toplayan 2 kişi gözaltına alındı

İzmit Kulfallı Mahallesinde bulunan bir şahsa ait bahçeden izinsiz topladığı cevizleri çaldığı öne sürülen 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit İlçesi Kulfallı Mahallesinde ikamet eden T.N. isimli şahıs hasat için gittiği ceviz bahçesindeki cevizlerin toplandığını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili çalışma yapan ve bölgedeki MOBESE kameralarını inceleyen jandarma ekipleri olayın F.B. ve H.P. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahıslar İzmit’te düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yakalanan şüphelilerle birlikte, bahçeden çalındığı değerlendirilen 50 kilogram ceviz ele geçirildi. İzmit İlçe Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

15 Eyl 2020 - 13:22 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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