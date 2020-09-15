Suçüstü yakalanıp serbest bırakıldılar

Gebze Denizli Mahallesinde ikamet eden A.Y isimli şahsın evine hırsızlık yapmak amacıyla bazı şahısların girdiğini gören bölge sakinleri durumu hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma ekipleri, evin içerisinde bulunan ve kardeş oldukları öğrenilen M.K, H.K. ile M.K. isimli şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler alınan ifadelerinin ardından sevk edildiği Gebze Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.