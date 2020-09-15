Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
15 Eyl 2020 - 14:04- Gündem G: 15 Eyl 2020 - 14:48

Karantina ihlali yapanlar günlük 105 TL ödeyecek

Kocaeli Valiliği karantina ihlali yapanların KYK yurtlarındaki konaklama bedelinin 80 TL, ek olarak bireysel ihtiyaçlar içinde 25 TL ücret ödeneceğini duyurdu.
mask

Koronavirüs tanısı konulan veya karantinada olan kişilerin sık sık karantina ihlali yaptığının tespit edilmesinin ardından caydırıcı birtakım tedbirler getirildi. Para cezası ve ev yerine yurt karantinasının uygulanmaya konulduğu Kocaeli’de, ihlal yapanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilmesi kararının ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar neticesinde ev karantinasını ihlal edenlerin yurtlara gönderileceği ve buradaki masrafların da şahıslardan tahsil edileceği duyuruldu.

GÜNLÜK 80 TL

Kurul, bugün yaptığı toplantının ardından yurtlara gönderilen, ev karantinasını ihlal eden vatandaşlar için ücretleri yayınladı. Buna göre, yurtlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulan kişilerin yurtlarda kaldıkları süre zarfında, özel kişisel ihtiyaçları hariç yurttaki genel hizmetler (konaklama, yemek ve temizlik) için belirlenen (KDV dahil) günlük 80 TL; bireysel maliyetin ve şampuan, diş macunu, diş fırçası gibi özel kişisel temizlik ürünlerinin talep edilmesi halinde bunlar için de toplam konaklama ücretine (KDV dahil) 25 TL olarak belirlendi.

15 Eyl 2020 - 14:04 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KTO'dan Başsavcı, İlçe Jandarma Komutanı ve Gelecek Partisine ziyaret mask
KTO'dan Başsavcı, İlçe Jandarma Komutanı ve Gelecek Partisine ziyaret
Büyükakın: “Ahilik kültürü yaşamaya devam ediyor” mask
Büyükakın: “Ahilik kültürü yaşamaya devam ediyor”
Alemdar Caddesi ışıl ışıl oldu mask
Alemdar Caddesi ışıl ışıl oldu
Sektörün talepleri KO-MEK ile can bulacak mask
Sektörün talepleri KO-MEK ile can bulacak
İzmit Belediyesinden koronavirüse karşı yeni önlemler mask
İzmit Belediyesinden koronavirüse karşı yeni önlemler
İzmit Belediyesinden Kuruçeşme Hatipköy’e yepyeni parke yol mask
İzmit Belediyesinden Kuruçeşme Hatipköy’e yepyeni parke yol
Anket Kocaeli Valiliği'nin aldığı koronavirüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı! mask
Meteoroloji tarih ve saat vererek uyardı!
Virüs korkusuyla ayrılmadığı evinde ölü bulundu mask
Virüs korkusuyla ayrılmadığı evinde ölü bulundu
Miras davasında mezarlar açılacak  mask
Miras davasında mezarlar açılacak 
Meclis üyesi Çelik hayatını kaybetti! mask
Meclis üyesi Çelik hayatını kaybetti!
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Kocaelispor-Yalovaspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Yalovaspor (Canlı anlatım)

GALERİ

Hurda araçlar alevlere teslim oldu mask
Hurda araçlar alevlere teslim oldu
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi mask
İkinci el araç almaya gelen vatandaşlar fiyatları görünce tepki gösterdi
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler... mask
Görünce şok oldular! Hemen fotoğraf çektiler...
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki... mask
İnanılmaz hırsızlık! Alkol kutusunu öyle bir yere soktu ki...
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası! mask
Kocaelispor kongresinde amblem kavgası!
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor mask
Çam sakızı çoban armağanıydı şimdi çeyrek altınla yarışıyor
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL