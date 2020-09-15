Karantina ihlali yapanlar günlük 105 TL ödeyecek

Koronavirüs tanısı konulan veya karantinada olan kişilerin sık sık karantina ihlali yaptığının tespit edilmesinin ardından caydırıcı birtakım tedbirler getirildi. Para cezası ve ev yerine yurt karantinasının uygulanmaya konulduğu Kocaeli’de, ihlal yapanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilmesi kararının ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar neticesinde ev karantinasını ihlal edenlerin yurtlara gönderileceği ve buradaki masrafların da şahıslardan tahsil edileceği duyuruldu.

GÜNLÜK 80 TL

Kurul, bugün yaptığı toplantının ardından yurtlara gönderilen, ev karantinasını ihlal eden vatandaşlar için ücretleri yayınladı. Buna göre, yurtlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulan kişilerin yurtlarda kaldıkları süre zarfında, özel kişisel ihtiyaçları hariç yurttaki genel hizmetler (konaklama, yemek ve temizlik) için belirlenen (KDV dahil) günlük 80 TL; bireysel maliyetin ve şampuan, diş macunu, diş fırçası gibi özel kişisel temizlik ürünlerinin talep edilmesi halinde bunlar için de toplam konaklama ücretine (KDV dahil) 25 TL olarak belirlendi.